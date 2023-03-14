深中通道橋面鋪裝創世界紀錄　料明年通車深圳至中山僅20分鐘

被譽為「超級工程」的，橫跨珠江口、連接廣東深圳和中山的深中通道，預計2024年建成通車。周日（12日），該工程再迎來新進展，中山大橋鋼橋面鋪裝完成，當日鋪裝面積達22600平方米，再次刷新熱拌環氧瀝青鋼橋面鋪裝世界紀錄。



保利長大深中通道S15標項目部負責全線路面工程施工，重點包括伶仃洋大橋和中山大橋兩座重交通大跨徑主橋及其東西洩洪區引橋的鋼橋面鋪裝，其工程規模達約38萬平方米，相當於53個標準足球場，是同類型鋼橋面鋪裝工程的世界之最。

今年1月19日，深中通道開始鋼橋面鋪裝，當天順利完成了中山大橋左幅鋼橋面鋪裝施工，單日鋪裝面積達到22300平方米，創造新的鋼橋面熱拌環氧瀝青鋪裝的世界紀錄。項目部經理唐凌煒介紹，隨著中山大橋鋼橋面鋪裝完成，累計施工面積已突破15萬平方米，約佔鋼橋面攤鋪總量的40%。

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深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的超大型跨海集群工程，全長約24公里。目前，路面工程已完成第一階段鋼橋面鋪裝施工。深中通道建成後，深圳至中山的時空距離將由現時的2小時大幅縮短至20分鐘。