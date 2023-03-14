湖南安徽海南三省省委書記換人　分別由沈曉明韓俊馮飛出任

新華社14日（周二）公布湖南、安徽和海南三省「一把手」換人，沈曉明任湖南省委書記、韓俊任安徽省委書記、馮飛出任海南省委書記。



這次人事調整後，張慶偉不再擔任湖南省委書記，鄭柵潔也卸任安徽省委書記。張慶偉早前已當選全國人大常委會副委員長，而鄭柵潔也已出任國家發展和改革委員會主任。

沈曉明任湖南省委書記。（國新網）

根據資料，59歲的沈曉明為浙江紹興人，曾任上海交通大學常務副校長、醫學院院長，上海市科教工作黨委副書記、市教委主任，上海市副市長，上海市委常委、浦東新區區委書記，教育部副部長、黨組副書記等職。

2017年，沈曉明任海南省委副書記、省長。2020年11月，他接替劉賜貴，任海南省委書記。他是第十九屆、二十屆中央委員。

韓俊任安徽省委書記。（資料圖片）

59歲的韓俊為山東高青人，曾任國務院發展研究中心副主任、黨組成員、機關黨委書記，中央財經領導小組辦公室副主任，中央農村工作領導小組辦公室副主任、主任等職，2018年3月任農業農村部黨組副書記、副部長，中央農村工作領導小組辦公室副主任。

2020年11月，韓俊任吉林省委副書記、副省長、代省長，2021年1月當選為吉林省省長。他是第二十屆中央委員。

馮飛出任海南省委書記。（國新網）

60歲的馮飛為江西都昌人，曾在國務院發展研究中心、工業和信息化部工作，2015年10月任工信部副部長、黨組成員，2016年8月任浙江省政府黨組成員、副省長，2017年4月任浙江省委常委、常務副省長。

2020年11月，馮飛任海南省委副書記，12月任海南省政府副省長、代省長，2021年1月當選為海南省省長。他是第二十屆中央委員。