管理46億基金卻詐捐1100萬？　90後校友遭中國礦業大學起訴變老賴

2019年4月是中國礦業大學第110周年校慶，90後校友吳幽宣布向母校捐贈1100萬元（人民幣，下同）。由於這筆錢最終未能兌現，吳幽被母校訴至公堂。

公開信息顯示，今年1月，吳幽被法院納入失信人名單，成為被執行人，並收到「限制消費令」，慘變「老賴」。



據《財新網》報道，2019年4月10日，中國礦業大學在110周年校慶之際，公開宣布其2008級校友吳幽捐贈1100萬元，以支持學校事業發展。吳幽曾表示，「110萬太少，1.1億超出能力範圍，1100萬正好」。

在當時，這是中國礦業大學成立後收到的最大單筆捐贈。媒體爭相報道，中國礦業大學公眾號、官網等皆宣傳校友的事蹟。然而收穫功與名後，吳幽承諾捐贈的這筆款項並未如數到帳。

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去年7月，雙方贈與合同糾紛在徐州首次開庭。2023年1月，吳幽被列為被執行人，執行金額為1100萬餘元。2月21日，吳幽被納入失信名單，收到限制消費令。除被執行金額外，案件受理費減半收取43900元，及保全費用5000元，皆由吳幽承擔。

根據中國礦業大學官網2019年發布的消息顯示，吳幽為「退學創業」，是深圳鏡湖資本創始合夥人、管理46億元基金。此前，亦有媒體報道稱吳幽為鏡湖資本創始人。但2022年2月17日，深圳市鏡湖投資諮詢有限公司發布聲明稱，「我司無吳姓創始人、無吳姓合夥人及高管、股東」。

「啟信寶」信息顯示，吳幽參與的公司名叫新余鏡湖和昌投資管理有限公司，是該公司的實際控制人。而「鏡湖和昌」持有的是北京鏡湖管理諮詢有限公司股權。