深圳海關截查101管孕婦血液入境香港　網民猜測：鑒定胎兒性別？

近日，深圳皇崗海關在福田口岸抽檢發現，一名男性旅客在出境時，違規攜帶101管孕婦血液樣本出境，被皇崗海關截留，目前案件已移送海關緝私部門處理。



據中國海關總署微信公眾號公告，該旅客未向海關申報，且無法提供《出入境特殊物品衛生檢疫審批單》。皇崗海關依法對該批血液樣本進行截留，案件移送海關緝私部門處理。

根據《中華人民共和國國境衛生檢疫法》、《艾滋病防治條例》，人體血液和血液製品屬於海關監管的出入境特殊物品。根據《出入境特殊物品衛生檢疫管理規定》要求，郵寄、攜帶微生物、人體組織、生物製品、血液及其製品等均屬特殊物品出入境，需提供《出入境特殊物品衛生檢疫審批單》。違規攜帶出入境的，海關將依法追究相關法律責任。

另外，根據中國現行法律規定，只有在具有明確醫學需求的前提下，才能對胎兒進行性別的鑑定。除此之外，任何情況下私自對胎兒性別進行鑑定都屬違法。但在香港可以合法檢查。因此有網民猜測，這101管孕婦血液樣本或許與檢查胎兒性別有關。

網民討論摘錄▼

「聽說一次還挺貴3k左右從哪裡搞到這麼多的孕婦血液樣本。這事件很嚴重的。」

「都是家裡有皇位要繼承的嗎」

「會不會是因為一胎兒子，二胎怕又是個兒子」

「一邊喊著中國女性地位全世界最高，一邊不生男寶不罷休的中國人」

「又是那種帶血液樣本去香港檢測胎兒性別的，呵呵」

「挺好的，女孩不用誕生在不被期待的家庭裡」

「其中應該還是有人是想要生女兒的」

