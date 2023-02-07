內地與澳門海關簽署AEO互認安排　將助企業壓縮貨物通關時間

海關總署與澳門海關簽署周二（7日）簽署《海關總署和澳門海關關於內地海關企業信用管理制度與澳門海關認可經濟營運商計劃互認的安排》，令內地海關成為澳門海關首個AEO（經認證的經營者）互認夥伴，也是繼菲律賓、哥斯達黎加後，今年海關總署簽署的第3份AEO互認協議。



據央視報道，澳門是共建「一帶一路」重要節點和粵港澳大灣區重要組成部分，在「一國兩制」實踐中發揮著獨特作用。內地與澳門貿易持續增長，2022年兩地貿易總值為43.6億美元，同比增長32.9%。兩地海關實施AEO互認安排後，雙方AEO企業貨物可享受較低查驗率、優先查驗、指定聯絡員服務、優先通關4項互認便利措施，幫助AEO企業大大壓縮貨物通關時間，最大限度地降低企業港口、保險、物流等貿易成本，進一步促進內地與澳門貿易便利化，為推動兩地經貿合作高質量發展創造更加良好環境。

而此前之後，AEO互認的共建「一帶一路」國家或地區增加至35個，協議簽署數量和互認國家或地區數量穩居世界首位，不斷為廣大外貿企業振奮信心，為5019家AEO企業帶來實實在在的便利。

海關總署日前已出台若干措施，全面落實《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。圖為橫琴粵澳深度合作區金融島全景。 （視覺中國）

日前，海關總署已出台《支持和服務橫琴粵澳深度合作區建設若干措施》，全面落實《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。除提到加快與澳門海關簽署AEO互認安排外，也明確對符合條件且已在港澳上市藥品中屬於特殊物品的，海關予以優先辦理衛生檢疫審批，服務中醫藥科技產業發展；優化參展出入境及展品通關便利化措施，支持粵澳會展業「一展兩地」聯動，助力橫琴打造具有國際影響力的展會平台；推行進境演藝動物「隨到隨檢、檢後即演、全程監管」的檢疫監管模式，降低企業成本，助力橫琴國際休閒旅遊島建設。

另明確支持加快基礎設施和信息化建設，配套建設智慧監管平台相關係統，拓展「智慧旅檢」覆蓋面，推廣使用「行郵物品資料庫」，進一步便利澳門居民、澳大師生、高端人才、會展人員進出橫琴；與澳門市政署探索推進供澳花卉苗木、食用水生動物監管合作，針對性優化「澳門新街坊」安居入住通關服務，實現各類民生物資快速驗放。

此外還會整合優化粵澳海關等監管單位查驗流程，加快建設橫琴口岸客貨車「粵澳聯合一站式」平台實現「一次排隊、一次採集、一次放行」；與澳門開展食品安全、動植物檢疫監管合作，予以口岸通關便利。