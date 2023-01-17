上海海關查獲象牙製鋼琴貼片274克　琴鍵表面有明顯史氏紋

《澎湃新聞》報道，近日，上海海關所屬外高橋港區海關查驗一批日本進口二手直立式鋼琴時，發現其中一台鋼琴的琴鍵上有明顯史氏紋，疑似象牙製品。經現場取樣鑑定，確認該琴鍵為象牙製，共計274克。目前，已移交相關部門處理。



近年來，上海海關多次查獲象牙製品。2022年12月28日，上海海關所屬吳淞海關查驗一架進口二手直立式三角鋼琴時發現象牙製琴鍵貼片，重量為212克，後續依法處置。

2022年12月26日，上海海關所屬浦東機場海關發現一位入境旅客托運行李存在可疑陰影。經開箱徹查，發現行李箱中的奶粉罐內藏有象牙製手鐲、擺件、掛件等共計10件象牙製品，重165克。

去年9月，外高橋港區海關查驗一批進口二手直立式鋼琴時，發現琴鍵上有明顯骨骼紋路，且顏色發黃，疑似象牙貼片。後續經過上海野生動植物鑒定中心鑒定，送鑒鋼琴琴鍵表面貼片由現生象象牙製，重量為190克。

2020年3月，上海海關緝私局洋山分局曾立案調查一起進口象牙製品違規案件，依法扣留象牙454.7克。

為保護大象免遭殺害，1973年，21個國家的全權代表受命在華盛頓簽署公約 ，嚴格限制象牙貿易，中國於1981年加入該公約，目前中國已全面禁止象牙交易。（資料圖片）

根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）及《中華人民共和國野生動物保護法》等相關規定，瀕危野生動植物及其製品進出境需持有國家瀕管部門出具的允許進出口證明書辦理海關手續。對於非法運輸、攜帶、郵寄象牙等瀕危物種及其製品進出境的行為，海關將按照相關規定予以處罰，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。