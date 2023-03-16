暴雪遊戲國服停運　杭州亞運會移除爐石戰記　電競項目減至7項

今年9月，亞運會即將在杭州舉辦。此次亞運會新加入的電競項目中，比賽項目包括《王者榮燿》、《和平精英》、《爐石戰記》等8款遊戲。

但今年1月24日，由於暴雪娛樂與網易的合作終結，暴雪旗下的《魔獸世界》、《爐石戰記》、《守望先鋒》等遊戲在中國內地正式停服，相關管理團隊也被解散。

杭州亞運會官方表示，亞奧理事會決定將《爐石戰記》移出正式比賽項目。



據杭州官方發布，今年9月23日舉行的杭州亞運上，電競將首次成為亞運會正式競賽項目，其中包括英雄聯盟、王者榮燿（亞運版）、和平精英（亞運版）、爐石戰記、刀塔（Dota）2、夢三國2、街霸5（快打旋風系列） 和FIFA Online 4 等8 個項目。

此前，杭州亞運會確定的電競8個項目。（人民電競）

杭州2022年亞運會微信公眾號通告稱，《爐石戰記》作為美國暴雪娛樂公司製作、在中國境內由中國網易公司代理運營的電競項目，因雙方商務合作到期，未就續約事項達成一致，導致該項目運營團隊及服務器處於終止狀態，已不具備列入杭州亞運會電子競技項目的前置條件。

《爐石戰記》被移出競賽項目後，杭州亞運會電子競技將設7個比賽項目。此前，暴雪娛樂曾擬禁中國玩家參加《爐石戰記》電競賽，引發內地玩家眾怒後緊急修改公告，表示會尋找解決方案。