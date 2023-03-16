全球首個海水淡化濃鹽水提鋰項目在青島啟動　業內人士：影響有限

近日，青島水務集團海水淡化公司與禮思科技簽約全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目，預計今年12月投產，引發關注。



內媒《澎湃新聞》報道指，從2021年12月起，禮思科技針對青島水務集團所屬青島百發海水淡化工廠的排海濃鹽水，開展了一年的海水提鋰工程化驗證，海水通過量達20萬噸，公司打磨出一款在海水中能夠應用的高選擇性、高通量的提鋰材料，定型了一款適合大規模海水提鋰的工業化裝置。

海水中儲有約2300億噸鋰資源，是目前全球可開採鋰資源總量的1.6萬倍。但海水中的鋰資源密度低，僅為0.17ppm（每升0.17毫克），是澳洲鋰輝石平均鋰濃度的十萬分之一，智利阿塔卡瑪鹽湖鋰濃度的萬分之一。

禮思公司的鋰離子篩生產設備。（《澎湃新聞》）

有業內人士分析，若以海水中鋰資源的濃度來算，加上海水淡化的成本，海水淡化濃鹽水提鋰的成本將會是目前國內鹽湖提鋰成本的10倍以上。

報道指，在提供鋰資源的層面，海水提鋰的成本，使其跟鹽湖提鋰、鋰輝石提鋰、雲母提鋰等主流提鋰路線相比，很難有市場競爭性。一位業內人士表示，「目前海水淡化提鋰項目更大的意義，是體現在對海水淡化後的廢棄資源的再利用，在鋰資源開發利用的層面，經濟價值相對較小，對市場的影響也會有限」。