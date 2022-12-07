比亞迪20億投資鋰業　進軍智利非洲開礦　確保關鍵電池材料供應

比亞迪執行副總裁李柯日前接受《彭博》訪問時指出，正在全球尋求鋰供應，打算拓展中南美州和非洲的鋰業務。據了解，比亞迪預計透過非洲、智利和阿根廷鋰礦資源建立儲備，以確保關鍵電池材料的供應。



比亞迪日前注資盛新鋰能20億元（人民幣，下同），加入競逐四川斯諾威礦業，在西藏的鹽湖提鋰方面也取得重大進展，已生產出合格碳酸鋰產品。



據《彭博》消息指，比亞迪正在中南美洲的智利與相關產業談判，希望參與一個採礦項目並申請加工許可。今（2022）年中，比亞迪曾被爆料，在非洲尋得6座鋰礦礦山，可滿足其未來十餘年電池需求，均已達成收購意向。比亞迪雖未正面回應，但比亞迪持續探求投資非洲鋰礦項目的消息仍不斷傳出。

此外，比亞迪在中國也持續佈局，12月6日晚間，盛新鋰能披露非公開發行A股股票發行情況報告書，此次發行的募資總額為20億元，發行價格42.89元／股，發行對象為比亞迪股份有限公司。

比亞迪位於長沙的新工廠生產線。（長沙發布）

發行完成後比亞迪將成為公司持股5%以上的股東，且比亞迪董事會秘書李黔為公司董事，比亞迪及其控股子公司為公司關聯方。外界分析，比亞迪注資的行為對盛新鋰能在對四川雅江斯諾威礦業54.2857%股權競逐戰中更有底氣。

此前，比亞迪在中國境內最大鹽湖鋰礦「西藏扎布耶鹽湖中試基地」取得順利進展，真鋰研究首席分析師墨柯告指出，項目中試後能實現年產3萬噸電池級碳酸鋰，比亞迪將能藉此獲得低價碳酸鋰，降低電池生產成本。

內媒：新能源下游積極向上游佈局

《中國基金報》指出，鋰資源的重要戰略地位不言而喻，近年來包括比亞迪在內的越來越多的電池廠和主機廠發力在積極佈局，包括通過併購或參股等方式向上游延伸，提升鋰礦自給率，保障供應鏈穩定，逐步實現產業鏈一體化。

作為國內大型新能源汽車公司，比亞迪近年來參股了多個上游原材料公司，比如2010年投資了西藏礦業控股子公司西藏扎布耶鋰業，2016年和鹽湖股份、深圳市卓域成投資有限公司合資成立青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司。

圖為深圳聚能永拓（Fusion Enertech）的吸附式（adsorption）DLE鋰礦場。（深圳聚能永拓）

2020年以來，比亞迪加快擴張鋰資源投資佈局。除了投資盛新鋰能，5月成都融捷與比亞迪供應鏈簽訂碳酸鋰供貨合作協議；8月，比亞迪還與宜春市政府等簽訂戰略合作框架協議，擬在宜春投資285億元建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦採選綜合開發利用生產基地項目。