習近平訪俄｜華駐俄大使：世界愈動盪不安　中俄關係愈應穩步向前

國家主席習近平將應俄羅斯總統普京邀請，於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。對此，中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，國事訪問對新時代中俄關係具有里程碑意義。



張漢暉表示，中俄關係在2022年始終保持著健康發展勢頭，兩國元首保持密切交往，就雙邊合作和重大國際問題交換意見，這是兩國關係發展的指南針和定盤星。此次習近平主席對俄進行國事訪問，對新時代中俄關係具有里程碑意義，將為中俄關係注入強大的推動力，引領兩國關係在高水平上持續向前發展。

就經貿合作方面，張漢暉表示，去年面對新冠疫情延宕、國際形勢複雜演變和全球經濟復甦乏力等多重考驗，中俄經貿合作逆勢前行，再創歷史新高。其中，中俄貨物貿易實現了1902.7億美元的歷史突破，離兩國元首確立的2000億美元目標僅「一步之遙」；中國對俄出口機電產品同比增長9%，高新技術產品增長51%，汽車及零部件增長45%，能源貿易在雙邊貿易中的「壓艙石」作用進一步凸顯；越來越多企業傾向使用人民幣和盧布簽訂貿易合同，莫交所人民幣/盧布交易量激增，俄銀行廣泛開展人民幣業務；雙方還積極打造5G、跨境電商、數字經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的增長點。

今年，中俄經貿合作有望再上新台階，首兩個月貿易增長勢頭依然迅猛，雙邊貿易額達336.9億美元，同比增長25.9%，成功實現「開門紅」。張稱，這再次表明中俄經貿合作基本盤依然穩固，力爭年內實現兩國元首確立的2000億美元貿易目標。

張漢暉認為兩國合作的內生動力和特殊價值不斷顯現。（中國外交部）

張漢暉進一步提到，中俄關係已成為共建人類命運共同體的國家關係典範，兩國成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。兩國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，始終堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅持不懈促進世界多極化和國際關係民主化，始終倡導和踐行真正的多邊主義，反對任何形式的單邊和霸凌行徑，堅定維護各自國家的主權、安全和發展利益，為紛繁複雜的國際形勢注入更多穩定性和正能量，為推動構建人類命運共同體彰顯負責任大國的擔當。

他最後表示，世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。面對複雜嚴峻的國際局勢，中方願在兩國元首戰略引領下同俄方一道維護和平安全與發展繁榮，攜手構建人類命運共同體，共同落實「一帶一路」倡議，將把中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向更高水平。