蘇州女殺夫藏屍冰櫃逾一年　假冒丈夫更新微信朋友圈製造在生假象

撰文：林芷瑩
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江蘇蘇州市發生殺夫藏屍案。查某殺害親夫龐某後，將其藏屍在臥室冰櫃超過一年，期間以死者的手機發微信朋友圈，製造對方仍然在生的假象。
目前，兇手查某已自首。

《上游新聞》報道，龐某與查某2020年結婚，家住蘇州市姑蘇區驛東苑，前者在蘇州從事房產中介工作。小區業主稱，龐某生於1993年，夫妻兩人育有一女。查某性格靦腆，最近還看到龐某社交帳號有更新，但有一段時間沒有看到龐某本人。

龐某朋友證實，龐某死後被查某藏在家中的大冰櫃。周邊商戶和小區居民透露，早前查某的母親到家中煮飯時發現了藏於冰箱的屍體，才勸查某自首。死亡時間至少一個月以上，「2月底有警車來我們才知道」。

小區工作人員也表示，案發時間是在2月底前後，女方親屬發現被冷凍的屍體後報警，死者被害具體時間尚不清楚。據透露，案發疑似因經濟等原因。

查某今年曾在社交平台更新過多條影片，多以情感為主。最近一次是在2月13日。 3月10日，曾有網友在其2月9日發布的短片下留言詢問：「你老公呢？」

有消息指，龐某遇害後被藏屍在冰櫃中超過15個月。查某使用丈夫的手機和社交帳號，騙取家翁、家姑20萬元（人民幣）。目前，龐某和查某的住處門口已被警方貼上封條，有工作人員在門外值守。

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