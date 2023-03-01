蔡天鳳案｜精神科醫生憂民眾患創傷後壓力症：衝擊不亞於親眼目睹

名媛蔡天鳳遇害，情節重大，引發許多國家及地區報道關注，台灣民眾也高度關注。



各家媒體每天搶進最新消息，打開手機就是一整排的推播通知，標題及用字常強調殘暴行為及驚悚畫面，連從事媒體的同業都開始大呼受不了、直言不想再看。

非親身目睹也可有創傷 長久或陷抑鬱 醫生建議這樣做（點圖放大閱讀）：

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台灣三軍總醫院精神醫學部主治醫生葉啟斌說，這些文字對於感官的衝擊相當直接，腦部影像學顯示不亞於親身目睹，可能引起創傷後壓力症候群。建議媒體用字遣詞務必中性，勿刻意以聳動文字或畫面驚擾讀者，以免帶來更多創傷。

葉啟斌表示，創傷後壓力症候群的原因不只是親身經歷、親眼目睹，也包括「知曉」，舉凡轉述、聽聞，都有影響。新聞標題或報道內文的用字遣詞如果太過詳細，太有畫面，或是詳述手法過程、有暗示性的影像、強調某些畫面，這些資訊對於人類感官的衝擊相當直接，而且不亞於親身目睹。

葉啟斌指出，腦部影像學顯示，親身經歷、藉由閱讀文字去想像一段經歷，這兩者對於腦部的刺激是大致相同的。以杏仁核為例，此部位掌管情緒和記憶，受刺激後可能影響情緒、誘發過去的創傷記憶，導致忐忑不安、心神不寧、注意力不集中、對聲音敏感等症狀，更嚴重可能會無法做到該做的事，持續久了，也可能陷入焦慮和抑鬱。

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葉啟斌說，已接觸過這些刺激性訊息的人，要對自身反應有所警覺。如果心神不寧、睡不好、對聲音敏感、容易生氣、注意力不集中，持續一到兩周，就要小心，最好減少看電視或網絡新聞的時間和頻率。

如果過去創傷被勾起，可能引起抑鬱、焦慮、無助感、無希望感、認為自己沒有價值，大腦認知出現改變，建議可找專業人士協助，若症狀嚴重且持續兩周以上，要找精神科醫生看診。

葉啟斌也提醒媒體，用字遣詞務必中性，不要使讀者可以直接想像現場的景象，比如注意用字遣詞、描述勿太過詳細，以免造成讀者再次創傷。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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