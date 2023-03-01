河南24歲女遭丈夫連砍8刀亡　娘家衝婆家討公道爆發警民衝突

河南滑縣傳出兇殺案，24歲女村民楊某芳遭丈夫連砍8刀殺害，留下一對兒女，其中一個小孩尚在哺乳期。但楊某芳的婆家不僅未通知楊某芳娘家人她已遇害，更傳出婆家將楊某芳的屍體偷走。



楊某芳娘家人一怒之下衝到婆家討公道，將棺材擺在婆家門口用紅磚、水泥封門，現場一度爆發大規模警民衝突，網傳有警車被砸，目前相關影片在內地社交平台已被下架和封鎖。2月27日，警方通報稱，疑兇張某豪已被刑事拘留及批准逮捕。



綜合內地傳媒報道，河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村村民張某豪和24歲妻子楊某芳結婚多年，育有一子一女，但婆媳矛盾嚴重，楊某芳一直被家姑刁難，且對方手執家中經濟大權，而張某豪每月只會給2、300元（人民幣，下同）家用。

楊某芳因要解決生活開支，曾經營小生意賺錢，卻被家姑嫌棄「不顧孩子」，她只好回家照顧一家老小，不斷向外借錢應付開支，終致債台高築。楊某芳難以忍受長期的家庭矛盾爭吵，決定離婚，但家姑非但沒有勸說，反而挑唆兒子教訓楊某芳，最終雙方發生爭執，張某豪持刀連續朝著妻子的頸部連續揮砍8刀，後者傷勢過重，當場死亡。

楊某芳遇害後，家姑、家翁竟連夜跑到親戚家中暫避，無人出面處理後事。曝屍5天後，楊某芳的母親才得知她已身亡。

由於楊某芳未離婚，按照當地習俗，女方屍體不能放在娘家。娘家人一怒之下，直接將棺材放在婆家的客廳門口，並以紅磚、水泥封門，再擺放祭品。不久後家姑現身，當被人指責太過薄情寡義，她竟用方言回懟是楊某芳太傻，見兒子持刀殺她還不逃跑。

此外，有消息稱，2月26日晚，娘家人被人連哄帶騙以商量事名義控制在屋內，婆家人再偷偷將楊某芳的屍體拉走。

推特帳號「李老師不是你老師」接獲爆料稱，26日憤怒的楊某芳娘家人和村民一怒之下衝往楊某芳婆家，現場一度爆發激烈的警民衝突，更傳出有人將警車推翻在警車上掛楊某芳的遺像，現場影片更有警方毆打村民畫面，亦有不少人到現場稱村落外的路堵了三公里。

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楊某芳娘家人將楊某芳的棺材堵在婆家門口討說法：

警方通報：已控制張某豪

警方通報則稱，事發於2月20日，河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村村民張某豪與妻子楊某芳因家庭矛盾糾紛發生争執，張某豪持刀將楊某芳殺害。公安機關第一時間將犯罪嫌疑人張某豪控制，並依法對其刑事拘留。目前，案件正在依法辦理，張某豪已被檢察機關批准逮捕。

河南殺妻案在內地引發廣大討論。滑縣縣委宣傳部指出，滑縣縣委、縣政府已成立「220」案件處置工作組，努力安撫情緒、化解矛盾，依法依規對家庭未成年人進行救助，持續關愛孩子健康成長。

但通報也稱，「案件發生後，有個別網民在互聯網上傳播虛假信息、故意誇大事實」。目前警民衝突相關影片在內地已被封禁。另有段影片2月28日的影片流出，指警民衝突發生後兩日，河南滑縣殺妻命案嫌犯村，終於恢復往日平靜 ，村民可以正常生活工作。