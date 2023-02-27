河南24歲女遭丈夫連砍8刀亡遺兩孩　娘家人用棺材堵婆家門討說法

河南滑縣傳出兇殺案，女村民楊某芳遭丈夫連砍多刀殺害，留下一對兒女，其中一個小孩尚在哺乳期。

由於婆家無人出面處理後事，娘家人一怒之下將棺材擺在婆家門口，並用紅磚、水泥封門。但事後傳出，婆家將楊某芳的屍體偷走。

2月27日，警方通報稱，疑兇張某豪已被刑事拘留及批准逮捕。



內地傳媒報道，河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村村民張某豪持刀殺害24歲妻子楊某芳。案發時，張某豪對着妻子的頸部連砍8刀，後者不治身亡。

報道指，兩人結婚多年，育有一子一女，但婆媳矛盾嚴重，楊某芳一直被家姑侮辱、刁難，且對方手執家中經濟大權，而張某豪每月只會給2、300元（人民幣，下同）家用。

除了每天照顧孩子，楊某芳還要自己解決生活開支，她曾經營小生意賺錢，卻被家姑嫌棄「不顧孩子」，她只好回家照顧一家老小，不斷向外借錢應付開支，終致債台高築。

由於難以忍受長期的家庭矛盾爭吵，楊某芳決定離婚，但家姑非但沒有勸說，反而挑唆兒子教訓楊某芳，最終雙方發生爭執，張某豪持刀連續朝著妻子的頸部揮砍8刀，後者傷勢過重，當場死亡。

楊某芳遇害後，家姑、家翁竟連夜跑到親戚家中暫避，無人出面處理後事。曝屍5天後，楊某芳的母親才得知她已身亡。

由於楊某芳未離婚，按照當地習俗，女方不能放在娘家。娘家人一怒之下，直接將棺材放在婆家的客廳門口，並以紅磚、水泥封門，再擺放祭品。不久後家姑現身，當被人指責太過薄情寡義，她竟用方言回懟是楊某芳太傻，見兒子持刀殺她還不逃跑。

有消息稱，2月26日晚，娘家人被人連哄帶騙以商量事名義控制在屋內，婆家人再偷偷將楊某芳的屍體拉走。

通報稱，事發於2月20日，河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村村民張某豪與妻子楊某芳因家庭矛盾糾紛發生争執，張某豪持刀將楊某芳殺害。公安機關第一時間將犯罪嫌疑人張某豪控制，並依法對其刑事拘留。目前，案件正在依法辦理，張某豪已被檢察機關批准逮捕。