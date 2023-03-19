致敬抗疫醫護「櫻花之約」第3年　武漢大學賞櫻專場迎1.6萬遊客

正逢春日，武漢大學櫻花綻放，學校為抗疫醫護人員再次開設賞櫻綠色通道。昨日（18日）校園接待約1.6萬名醫護人員及家屬。



據武漢大學校園新聞報道，18日為致敬抗疫醫護賞櫻專場第一個週末場次，當天約有1.6萬名抗疫醫護人員及家屬到校賞櫻，包括來自黑龍江、遼寧、新疆、重慶、福建、貴州、江西、山東、四川、河南等地援湖北醫護代表。

武漢大學校長張平文在歡迎會上表示，今年是武漢大學130周年校慶，也是學校承諾為醫護人員開設免預約賞櫻通道的第三年。學校再次以最高禮遇設置賞櫻專場，以最好的服務表達武大師生對醫護人員最真摯、最濃厚的感恩之情。

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武漢是中國首個爆發新冠疫情的城市，2020年1月23日，武漢進入封城狀態，中國內地正式開始3年疫情時間。同年3月8日，正值櫻花盛開季節，武漢大學發公開信表示，邀請全體援助湖北的醫療隊員及家人到校園賞櫻，並承諾2021年至2023年連續3年為抗疫醫護人員開設賞櫻綠色通道，今年是履約第3年。

武大春日賞櫻傳統由來已久，有傳武漢大學內的櫻花是日軍侵華時栽種，因此也引發過爭論。但據武漢大學檔案館資料顯示，1939年日軍在武漢大學栽種的28棵櫻花樹在1950年代已全部枯死。

1972年中日邦交正常化，日本首相訪華時向總理周恩來贈送1000株櫻花樹，由於周恩來曾在武大珞珈山從事抗日救亡活動，於是將其中50株轉贈武大，栽植於半山廬前。

其後80年代、90年代，為紀念中日友好，日本又先後兩次贈送櫻花樹苗。加上武大科研人員培育與國內其他地方引進，目前武大校內已有1000多株櫻花樹，遍布在櫻花大道及鯤鵬廣場、人文科學館、行政大樓等多處。