ChatGPT｜武漢大學校長：不贊成高校禁止使用　應「堵不如疏」

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」風靡全球，但也引起爭議，甚至有高校限制使用。近日，2023年全國兩會召開之際，全國政協委員、武漢大學校長張平文特別向內媒就其發表看法。他不贊成一些高校禁止使用ChatGPT的做法，認為對待ChatGPT的使用態度應像治理洪水一樣，「堵不如疏」。



目前，包括香港大學、法國巴黎政治學院及多間美國公立學校都禁止學生使用ChatGPT，這一成為熱話的AI聊天機械人在高教界中猶如洪水猛獸般的存在。對此，張平文向《中國科學報》直言，並不贊成一些高校禁止使用ChatGPT的做法，認為年輕人有使用高科技獲取知識的願望，這是一紙禁令所無法阻擋的。

他解釋，相對於上一輩人，如今的年輕人作為「數字原住民」，當生活模式發生變化時，更要用積極的態度理解和擁抱社會的進步。從本質而言，ChatGPT屬於工具應用，「高校可以通過各種方式引導學生，使其不用ChatGPT替代本該自己進行的學術訓練，不觸碰學術規範紅線，儘管這些學術規範在未來可能會在技術的倒逼下不斷改革」。

張平文不贊成高校禁止使用ChatGPT。（九派新聞）

他又指，高校要重視ChatGPT等人工智能所不能代替的教育功能，要訓練批判性思維，不要滿足於算法推送的現成答案；要加強大學人文教育，提高學生的人格養成和精神境界，「在虛擬世界裏，算法會自動幫人屏蔽掉一些信息，讓人只看到想看的信息，而在物理世界中，想屏蔽掉各種信息卻不易做到。在明辨真相上，教育應發揮重要作用」。

張平文進一步指出，讓學生了解虛擬世界本質的同時，高校更應讓學生意識到什麼是真正的「以人為本」。而隨著數字化、智能化的發展，更需要加強學生人文素養的教育；特別是文史哲等學科，以及通識教育中的文史哲課程，對學生的人格養成、精神境界的提升本就發揮著重要作用，未來作用將會更加突出，「人際互動和人文素質培養的必要性充分說明，數字技術無法真正代替高校的環境育人作用」。