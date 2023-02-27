2023武漢春日賞花季｜ 武漢大學櫻花初開　鬱金香梅花枝頭報春

二月末春意漸濃，各地春花盛開，武漢亦迎來以櫻花為代表的春日賞花季。武漢文化和旅遊局官方微博發起相關話題，為市民春日識花、賞花提供介紹參考。



武漢大學以櫻花聞名全國，每年都吸引許多遊客前往觀賞。據介紹，2023年春季，武漢大學的早櫻已經盛開，成櫻色花海之景。

目前，理學部第五教學樓門前共有十幾棵椿寒櫻已有半數盛放，粉白色的花瓣十分出片。文理學部校醫院山坡下，玫瑰色的雲南早櫻已全數開放。

根據往年花期判斷，櫻花大道的中晚櫻將於三月中旬至下旬迎來盛花期。此外，漢口江灘、武漢花博匯、龜山風景區的早櫻也已零星開放。

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此外，鬱金香、梅花、玉蘭、山茶等花也漸次開放。武漢文旅局為市民欣賞梅花，推出了江城「梅花十二弄」賞花地圖，分別為：小朱灣、茂康嘉園、東湖聽濤小梅嶺、東湖磨山攬翠、東湖磨山梅園、法泗街聯盟村、竹葉海公園、木蘭花鄉茶谷、青山公園、沙湖公園、武漢大學和木蘭花谷。

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據悉，武漢最大的鬱金香花海「武漢鬱金香主題公園第十一屆鬱金香花展」即將於3月3日舉辦，持續至4月初。

彼時，將用120萬株、68個品種的鬱金香打造「玉兔點燈」、「卯兔」等花海場景，呈現「風景美如畫，人在畫中游」的生態畫卷。

等閒識得東風面，萬紫千紅總是春。武漢文旅局介紹，即將到來的三月會是櫻花的季節，市民到時可前往觀賞。四月時桃花亦會開放，市民可體驗「山寺桃花始盛開」的美景。