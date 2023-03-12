浙江培育出螺螄粉味櫻花　網民大呼造孽：寧願它不香也不想臭！

踏入春天，不少人都喜愛賞花，其中又以櫻花最受歡迎，但與其他花相比，櫻花並無濃烈香味。

近期，浙江省林科院的專家就培育了新的櫻花品種，聞起來更有「螺螄粉」的味道。



浙江省林業科學院在餘杭長樂林場西山林區，培育了一片櫻花谷。據介紹，市面上的櫻花主要從日本引進，大部分都沒有香味。專家進行櫻花全國種質資源收集時，發現中國鄉土的部份櫻花是帶有香味，於是培育出新品種。

櫻花育種專家李因剛介紹，中國鄉土的櫻花其實有較好的性，例如花期比日本的染井吉野櫻更早，且花朵是帶有香味。

近兩年，浙江省林科院與櫻花產業聯盟聯合所有單位，培育出新品種櫻花，「新品種櫻花有一股濃郁的香味，遠處聞起來，可能有一股類似螺螄粉的味道，所以給它取名叫『螺螄粉』」。

李因剛稱，在選育過程中，專家亦收集約117份的觀賞優株，其中有幾份帶有一股淡雅香味，預計明年將其納入為國家林草局的植物新品種，並在未來幾年內慢慢流向市場，讓大眾欣賞新品種櫻花。

網民睇法：

造孽啊



喜歡櫻花和喜歡螺螄粉的都沉默了



為什麼要破壞我對櫻花的好感



下一步是臭豆腐櫻花



是不是還有榴蓮櫻花呀



就不能是草莓味，香蕉味？



我有個想法，這玩意兒加螺螄粉裏，應該能好吃



請把它種在廣西，謝謝！



這個專家愛吃螺螄粉



專家說新品櫻花有濃郁的香味……類似螺絲粉的味道……這位專家是對香味這兩個字有什麼誤解嗎



這種東西有必要培育麼



寧願它不香！也不想臭！ ！ ！



請發明櫻花味的螺螄粉

