人口十年暴增712萬　成都樓價漲幅全國第一　連續14個月上漲

據內媒《證券時報》19日（周日）報道，近日國家統計局公布70個大中城市樓價表現。其中，成都2月份新樓價格同比上漲8.6%，高居全國第一；二手樓價格同比上漲9.2%，同樣高居第一。成都樓價已經連續創出新高，新樓二手樓價格均連續14個月環比上漲。



報道指，除了價格創新高外，成都樓市成交量也有爆發跡象。成都市住房和城鄉建設局的數據顯示，在剛剛過去的2月，成都二手樓單位成交了將近1.91萬套，同比大增160.43%，甚至創下了歷史最高。在全國來看，成都一個月的二手樓成交量已經進一步逼近素來獨領風騷的上海，更是遠超買樓需求較強的北京、廣州和深圳。

報道分析稱，成都樓市量價齊升的背後，樓市調控政策放鬆或是主因。在2022年，成都對樓市鬆綁的政策微調幾乎貫穿全年，其中包括鬆綁人才購房、公積金提取、自有住房出租購房資格、多孩購房資格、父母投靠落戶購房資格等政策。

報道又分析稱，在內地樓市整體仍處於弱復甦的情況下，成都的樓價能逆市走強，從經濟層面來看有幾個因素，其中包括成都2022年GDP突破2萬億元人民幣大關；在股市中，成都去年A股IPO數量高居全國第五，僅次於北上深蘇；人口方面，成都人口在過去的十年時間裏出現了暴增，增長達712萬，增量位居全國第一。