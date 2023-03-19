2023年北京高校畢業生約28.5萬人　碩博畢業生人數首次超過本科生

《新京報》報道，近日，內地迎來高校春招（春季招聘）季，北京高校大學生就業創業指導中心副主任蘇秀麗受訪時表示，今年北京高校畢業生數量約28.5萬人，碩博畢業生人數首次超過本科生，增量創歷史新高。



3月初，人力資源和社會保障部公布數據，2023屆高校畢業生人數將達到1158萬，同比增加82萬人。伴隨內地疫情管控政策調整，全國各院校陸續舉辦形式多樣的畢業生就業雙選會，不斷拓寬高校畢業生的求職渠道與途徑。

蘇秀麗表示，中心從2022年9月1日至2023年3月16日，已為2023屆畢業生舉辦約265場招聘會，線上約201場、線下約64場。今年春天，中心的首場招聘會在2月8日舉行。

（圖 / 新華社）

同時，今年北京高校畢業生呈現新變化：碩博研究生畢業人數首次超過本科生。蘇秀麗認為，該變化一方面體現出北京高校人才培養規格層次較高，另一方面也反映出研究生學歷帶來的較強競爭力和更大的選擇空間。

此外，蘇秀麗表示，「即使國企和事業單位是畢業生青睞的去向，但在實際的雙選活動中，民營企業依然是招聘主力群，因為『盤子大』，吸納能力還是最強的。」她認為，促進畢業生就業，關鍵要做好人崗匹配，當前最需關注的是將學生引導到適合的崗位。

最後，蘇秀麗談到創新創業。她指出，鼓勵年輕人創新創業有特別重要的意義，「在創業者本人實現高質量就業的同時，還可以帶動就業。」她表示，後續中心將加強引導，持續調動畢業生創業積極性，支持和幫助大學生創新創業。