德勤、華融遭財政部處罰　學者：釋放財會監督「嚴監管」信號

近日，中國財政部發現中國華融資產管理股份有限公司（以下簡稱華融）存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題，其審計機構德勤華永會計師事務所（以下簡稱德勤）存在嚴重審計缺陷等，遂依法作出行政處罰決定，其中罰德勤北京2億元（人民幣．下同）。消息為市場投下震撼彈，輿論認為，其釋放了財會監督嚴管信號。



根據相關法規等，財政部對華融及其7家附屬公司分別給予10萬元頂格罰款，相關負責人也處以1萬元至5萬元不等的罰款。對德勤總所警告，沒收違法所得併處罰款約2.12億元，暫停德勤北京分所經營業務3個月，另外相關負責人還被處以吊銷註冊會計師證書、暫停執行業務等處罰。事後華融公告稱誠懇接受處罰，就財政部檢查的問題，公司已於2020年度財務報告中確認信用減值損失和公允價值變動損失，公司當前及未來經營活動不會受影響；德勤則表示，尊重和接受處罰決定。

據內媒《第一財經》報道，早在2021年，華融發布2020年度報告，預計當年歸屬於公司股東的淨虧損約1029億元；原董事長賴小民任職期間激進經營、積累存量風險，集中體現在該年大量確認減值形成的嚴重虧損。賴亦因受賄罪、貪污罪和重婚罪被判處死刑。

賴小民已被判死。（微博@天津二中院）

首都經濟貿易大學華僑學院院長、會計學教授李百興表示，華融此前已因違法違規而受到原銀保監會等監管部門行政處罰，一些管理人員受到嚴厲的刑事處罰。在此情況下，財政部按照其監管職責對華融是否遵守《會計法》進行監督檢查，是其必須履行的職責。至於德勤是為華融提供審計服務的會計師事務所，在財政部對華融進行監督檢查時，必然要對其執業行為進行檢查。

中國人民大學商學院教授周華亦表示此次檢查和處罰屬於財會監督的常規性工作，2022年財政部出台的《會計師事務所監督檢查辦法》明確對規模以上的會計師事務所原則上每年檢查一次，實施常態化的「嚴監管」。他又認為，日後公眾對財會監督會越來越熟悉。

就德勤的問題，中央財經大學會計學院黨委書記、教授劉俊勇表示，概括來說是德勤對於華融過於信任，省略了一些應該做的審計程序，遺漏了一些應該獲取的審計證據，最終發表了不恰當的審計意見。不過，財政部認定德勤存在嚴重審計缺陷，但沒有界定為「審計失敗」，這表明德勤沒有與華融合謀或串通舞弊。

對於處罰力度，李百興認為總體上體現了從嚴監管，財政部對華融及其下屬7家企業，以及6名責任人的罰款，皆是各自違反《會計法》罰款金額的上限。而對華融的罰款金額儘管顯得過低，正是體現了財政部依法行政，故此他建議財政部要加快推動修訂《會計法》，大幅度提高單位的違法成本，提高行政罰款上限，切實加大震懾力度，周華、劉俊勇亦持類似看法。另一方面，之所以對德勤的罰款金額較大，李認為應是財政部認定德勤的違法所得金額較大，並處以了較高倍數的罰款所致。

對於財政部的處罰力度，學者認為總體上體現了從嚴監管。（資料圖片）

同時，李百興認為，財政部對德勤的處罰還是留有餘地的，只要德勤北京分所在一段時間內不對外簽發審計報告即可，預計德勤也有準備，會將北京分所的審計業務由德勤總所或其他分所來完成。周華則表示，對總所和分所進行區分處理，表明財政部的行政執法體現了以財會監督促進註冊會計師行業健康發展的導向。

最後，李百興認為，財政部對華融和德勤的嚴厲處罰，以及相關政策文件出台，很好的體現了從嚴追責問責，釋放了財會監督「嚴監管」信號。劉俊勇亦表示，一連串事件說明了黨和國家嚴厲打擊會計審計違法違規行為的堅定決心，通過切實加強財會監督，促進經濟社會高質量發展。

李百興進一步指出，財政部對會計師事務所和註冊會計師的監督檢查將常態化，日後無論是國際四大會計師事務所，還是國內大型會計師事務所，均有可能為自身違法行為遭受嚴厲的行政處罰。