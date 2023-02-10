《國際交往中心城市指數2022》發布：北京、香港排名列前10位

《澎湃新聞》報道，2月8日，清華大學中國發展規劃研究院、德勤中國聯合發布《國際交往中心城市指數2022》，香港、北京均進入前十位。



結果顯示，倫敦、紐約、巴黎、新加坡、首爾、香港、北京、東京、舊金山、哥本哈根在國際交往中心城市指數排名中位列前10名。其中，香港排位第六，北京排位第七。



據悉，該指數報告基於吸引力、影響力、聯通力三個維度，構建了由11個二級指標和25個三級指標構成的國際交往中心城市指數評估框架，並針對全球37個典型城市進行了評估，刻畫和比較了不同城市的發展特點。

報告顯示，北京在影響力方面最具優勢，排名第三。在二級指標層面，北京科技創新排名第二。同時，北京也是全球擁有世界文化遺產最多的城市，表現出強勁的經濟競爭力。在參評城市中，北京擁有數量最多的世界500強企業總部。

《國際交往中心城市指數2022》關註一個城市在全球要素集聚、政治經濟交往和人文交流等方面的參與程度與潛力，並看重其對世界格局、國際關係和全球文明的影響力，強調擁有全球資源配置能力以及承載這種能力的機構、平台和規則。

清華大學中國發展規劃研究院副院長、公管學院教授楊永恆表示，未來將進一步優化國際交往中心城市指數的評價框架和指標體系，擴大評估城市樣本，加大數據採集力度，加強基礎數據庫建設，持續開展指數編制並定期發布成果。