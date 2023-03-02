著名指揮家Daniel Harding將任粵港澳大灣區青年音樂周音樂總監

《澎湃新聞》報道，著名指揮家Daniel Harding將接棒大提琴家馬友友，擔任粵港澳大灣區（廣東）國際青年音樂周音樂總監，任期從2024年至2028年。



2月19日，粵港澳大灣區（廣東）國際青年音樂周藝術委員會主席、指揮家余隆在新聞發布會上正式宣布了該消息。據悉，音樂周的首任藝術總監為大提琴家馬友友。

接棒馬友友的Daniel Harding是瑞典廣播交響樂團的音樂和藝術總監，2016-2019年任巴黎管弦樂團音樂總監，2007年-2017年任倫敦交響樂團首席客座指揮。在與馬勒室內樂團合作超過20年後，被授予終身桂冠指揮頭銜。

2023年，Daniel Harding以「候任音樂總監」身分，參與了大灣區青年音樂周「音樂家的斜杠人生」國際連線活動，與音樂周的參與者深入討論音樂、文化等議題。

Daniel John Harding（圖 / 網絡）

談到接受邀約的理由，Harding表示，自己和馬友友是相識相交多年的朋友，他也很樂意和大灣區青年音樂周的年輕人一起交流：「我並非來教育年輕人，我是來和一群充滿天才和創意的年輕人一起學習。」

廣東廣州，星海音樂廳。（資料圖片）

談到邀請Daniel Harding的原因，余隆表示：「哈丁和馬友友一樣，非常關注青年音樂家的培養。未來，他會帶著許多世界頂級樂團的音樂家來音樂週做導師，我們希望給大灣區的青年，甚至亞洲的青年，一個值得期許的未來。」

在發布會中，余隆亦談到音樂周的英文標識「YMCG」中的「G」雖然標識未變，但內涵已經由「廣東Guangdong」提升為「大灣區GBA」(the Greater Bay Area)。