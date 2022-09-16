有片｜河南村鎮銀行爆雷半年　老夫妻80萬存款一分取不出拾荒度日

今年4月河南四家村鎮銀行暴雷，至今已過半年。7月15日官方給出墊付方案，從5萬儲戶到50萬儲戶分批墊付，至8月30日官方稱墊付工作已基本完成，超過50萬的儲戶先已50萬計，未墊付部分權益保留。但有許多在村鎮銀行存款超過50萬的大額儲戶稱，未取得墊付金。



日前有段影片在網絡廣傳，影片中一對年近70歲的老夫妻表示，他們在河南禹州銀行存入80萬，「半年了，一分錢都取不出。」只能靠撿垃圾紙盒度日，老婦日前因為心臟病住院，卻因為付不起費用只得回家，她在影片中哭泣喊著「要怎麼活啊?」老翁則表示，希望國家能把錢要回來。



影片中，老翁介紹，他們夫妻攢了一輩子的血汗錢都存在河南禹州銀行，「快半年，一分錢都取不出來。」老翁更稱「別人的錢都給了，為什麼我們的不給。」老翁還表示，他們還被說成是「非法集資」，他表示，「希望國家幫我們把錢要回來，是不是一個法治的國家? 為什麼不給錢」。

在影片中可以見到屋堆疊許多的物品，老翁表示，現在他們靠撿瓶子盒子過活，「能撿能賣錢的都撿回來了。」老翁表示，他老伴因為心臟病前幾天住院了，但住院費一天好幾百，他們交不起就回來了。影片中的老婦則一直哭泣喊「要怎麼活啊！」

今年四月，河南四家村鎮銀行暴雷，儲戶無法取錢引發關注，影片中老翁所稱的禹州新民生村鎮銀行就是四家爆雷銀行之一。

河南官方7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元(含)以下的客户，直到8月30日已開始對單家機構、單人合併金額40萬元至50萬元（含）的開始墊付。河南省地方金融監管局則稱，本次資金墊付後，集中墊付工作基本完成，後續相關事宜由4家村鎮銀行處理。

河南銀保監局表示，50萬以上則賠償50萬元。未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規處理。銀保監局稱，本次資金墊付後集中墊付工作基本完成。但有網民指，不少像影片中老夫妻這樣存款高於50萬的儲戶仍未得到墊付，許多更收到消息是因「涉嫌非法集資」無法取錢。

網民留言指出，河南村鎮銀行的大額儲戶不只一分錢取不出，還被說成涉嫌非法集資，需要等案件審結追贓挽損。網民批評，「公告說銀行嚴重違法犯罪，但銀行卻可以正常營業，儲戶存款卻被說成非法集資。」這些儲戶想起訴銀行卻被河南以管轄權及先刑事後民事的藉口不予立案，儲戶叫天無門。

據河南省地方金融監管局網站8月消息稱，對於通過額外渠道獲取高息的客戶，因涉嫌參與非法集資，不予墊付，由司法機關依法處置。已獲取墊付資金的客戶，若發現有額外渠道獲取高息或違法違規行為，依法追回墊付資金。對其應當受到法律保護的權益，待案件審結後，根據追贓挽損情況依法清退。

河南省許昌市公安局8月29日通報村鎮銀行案調查進度，指該案涉及嚴重犯罪，已逮捕疑犯234人，追贓挽損工作取得重大進展。

根據許昌市公安先前通報，有關村鎮銀行弊案始於2011年，犯罪集團藉由河南新財富集團等公司，透過關聯持股及操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。疑犯利用第3方網路金融平台等推銷金融產品，並以虛構貸款等方式非法轉移資金。