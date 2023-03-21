雲南開展男性HPV疫苗三期臨床試驗　全程免費接種並可獲現金補助

HPV疫苗曾一度一針難求，近日，雲南多地開展男性「九合一」HPV疫苗三期臨床研究工作，報名成功者可免費接種，接種後定期接受體檢還可每次獲得800元（人民幣，下同）的補貼。



雲南普洱一名男子表示，自己在當地免費接種了HPV疫苗。（微博）

雲南普洱一名男子發布影片稱，自己在當地免費接種了HPV疫苗。據了解，除普洱之外，雲南多地亦正開展重組HPV「九合一」疫苗男性適應症三期臨床研究工作，受試者通過問卷調查、體格檢查等篩選後可免費接種。

普洱市疾控中心有關醫師介紹，受試者不限戶口不限戶籍，需要接種3針，全程不收取任何費用，參與還會有一定的補助。此外，接種第7個月需體檢一次，並補助800元，之後6年內每半年需體檢一次，一次800元補助。

HPV在女性身上可引發子宮頸癌，在男性身上則可導致肛門癌。（pixabay）

那麼，男性是否有必要接種HPV疫苗呢？四川省人民醫院婦產科主任表示，HPV病毒男性和女性都可能感染，它除了會誘發宮頸癌之外，也是尖銳濕疣、口咽癌、肛門癌等疾病的罪魁禍首，男性接種疫苗，可以有效預防一些生殖器官的癌前病變、濕疣等。

據悉，一般HPV疫苗分為二價、四價、九價（本港分別稱「二合一」、「四合一」、「九合一」），「價」指的是疫苗針對的病毒亞型的種類數。