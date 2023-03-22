貿然結束「清零」釀數十萬人疫歿？　美媒批中國罔顧專家警告

中國去年12月放寬了維持近三年的「清零」政策後，疫情達到高峰，更一度出現藥物短缺、醫療擠兌、殯葬業超負荷等現象。美聯社周二（21日）報道指，中國放開後或有數十萬、甚至數百萬人染疫死亡。



美聯社報道指，中國放開後或有數十萬、甚至數百萬人染疫死亡。（視覺中國）

報道指，中國官媒聲稱開放的決定是根據「科學分析和精確計算」、「絕非倉促行動」，但實際上卻一直無視國內頂尖醫學專家啟動退場計劃的持續努力，最終導致為時已晚。

報道稱，由於中國在病毒最易傳播的冬季突然重新開放，許多長者沒有接種新冠疫苗，抗病毒藥物未有準備充足，醫院也沒有足夠物資或人手。模型估計顯示，原本可以避免多達數十萬人死亡。

報道引述美國加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）流行病學家張作風表示，「如果中國政府早有退場計劃，很多事情都不會發生，許多死亡本來可以避免。」

中國放寬「清零」政策後，一度出現藥物短缺、醫療擠兌、殯葬業超負荷等現象。（孫聖然攝）

亦有其他專家估計，在中國疫情浪潮中或有數十萬甚至數百萬人死亡，遠高於官方公布的不到9萬人。儘管中國的染疫死亡率仍遠低於西方國家，但若能更完整地接種新冠疫苗並儲備抗病毒藥物，至少能多挽救20萬至30萬條人命。

一位不願意透露姓名的中疾控官員表示，「突然開放根本不是明智的決定，這絕對是個糟糕的時機點…也沒做好事前準備」；一名政府顧問亦透露，在放棄清零之前，完全沒有人預料到會出現這樣的180度大轉彎。