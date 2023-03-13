中國嚴控疫情受質疑　李強：僅2個月恢復正常生活是很了不起的！

3月13日上午十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席首場記者會並回答中外記者提問。針對有記者提問，中國在新冠疫情期間的兩年嚴控。李強回應稱，實踐證明，中國疫情防控的各項策略、措施是完全正確的，防控的成效是巨大的。



《烏茲別克人民言論報》記者提問，國際上有人質疑，相比其他國家，中國在防疫上實施了兩年的嚴控，是否必要。面對新一波疫情，有哪些舉措？

▼▼國務院總理李強出席首場中外記者會▼▼

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李強回應指出，疫情三年，中國人民在中國共產黨的堅強領導下，全國上下同心抗疫，現在已經取得了重大決定性勝利。他強調，「三年來，我們始終堅持『人民至上、生命至上』，堅持科學精準防控，因時因勢不斷最佳化調整各項防控措施。」

李強表示，在疫情初期，傳播力比較強的時候，中國果斷採取措施，實行「乙類甲管」，有效保障了人民生命安全和身體健康，也為疫苗開發、藥物開發、疫苗接種的普及贏得了寶貴時間。後來隨著病毒致病力的減弱，我們又對一系列的防控措施進行了最佳化調整，適時進行了防控轉段，實行「乙類乙管」。

李強指出，「在我們這樣一個人口眾多，發展不平衡的大國，我們只用了不到2個月的時間，實現了疫情防控的平穩轉段，較快恢復了經濟社會的正常秩序，這是很了不起的！」。他表示，實踐證明，中國疫情防控的各項策略、措施是完全正確的，防控的成效是巨大的。

中國在今年(2023年)1月8日起將新冠病毒由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，邁出放寬疫情防控政策的一大步。 （Reuters）

李強指出，人類與病毒作鬥爭，是一個長期的、漫長的歷史處理程序，現在新冠病毒傳播的風險依然存在，「我們一直在跟蹤研判，及時做好預警預測，我們也制訂了不同情況、不同場景可能出現疫情傳播風險的應對預案。我們還會不斷加強各級醫療衛生服務體系的建設，加快新的疫苗和藥物的開發。同時，我們一直保持與國際社會的溝通合作，共同維護人類健康福祉。」

2017年10月29日李強接替升任政治局常委的韓正，出任中共上海市委書記，成為首位先後主政浙蘇滬三省市的高級官員，李強主政上海期間，上海曾因新冠疫情經歷2個多月的嚴格封控，「上海封城」引發國際輿論關注。