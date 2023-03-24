李強主持召開國常會　會上指脫貧攻堅取得全面勝利：是千年德政

國務院總理李強周五（24日）主持召開國務院常務會議，確定國務院2023年重點工作分工。會議研究優化完善部分階段性稅費優惠政策，並審議了「三農」重點任務工作方案。會議又強調脫貧攻堅取得全面勝利，是千年德政。



會議確定了今年國務院10個方面、103項重點工作，決定延續和優化實施部分階段性稅費優惠政策，包括將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75%提高至100%的政策，作為制度性安排長期實施；將減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策，延續實施至2027年底；將減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元（人民幣．下同）部分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策，延續實施至2024年底；今年底前繼續對煤炭進口實施零稅率等。以上政策預計每年減負規模達4800多億元。會議要求，要做好政策宣介，確保企業應享盡享。

會議又通過《貫徹落實中央農村工作會議精神和中央一號文件重點任務工作方案》，強調要深入貫徹習近平總書記在中央農村工作會議上的重要講話精神，響鼓重錘持續抓好「三農」工作。各有關部門和單位要切實扛起責任，落實落細糧食生產支持政策，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。要全面推進鄉村振興，因地制宜發展特色產業，拓寬農民增收致富渠道。

最後，會議強調，脫貧攻堅取得全面勝利，是中共領導人民進行的偉大實踐，是千年德政。必須把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為重大的政治任務，繼續壓緊壓實各方責任，全面抓好政策和工作落實，牢牢守住不發生規模性返貧的底線。要強化促發展的導向，財政支持、項目安排、幫扶政策都要緊緊圍繞發展來謀劃和實施。要保持過渡期內主要幫扶政策總體穩定，及早謀劃過渡期後常態化幫扶機制。