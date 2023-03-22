內地每日核酸陽性超4000人　專家：新冠沒有消失　處於低水平流行

《人民日報》報道，近日，內地多地網友在社交網絡發文稱自己感染新冠。而自3月3日以來，內地每日報告核酸檢測陽性數仍保持在4000人以上。對此，中國衛健委專家組成員表示：「新冠沒有消失，只是處於低水平流行狀態。」



據中國疾控中心最新發布的全國新型冠狀病毒感染疫情情況，自3月3日以來，中國新冠病毒核酸檢測陽性數呈波動下降趨勢，每日報告核酸檢測陽性數仍保持在4000人以上。

近期，來自上海、北京、山東、安徽等多地網民在社交平台發文稱自己感染新冠，「以為自己終於挺進『決賽圈』了，結果在3月份還是中招了。」

國家衛健委全國新型冠狀病毒專家組成員、北京大學公共衛生學院流行病學與衛生統計學系研究員劉珏表示：「新冠沒有消失，只是處於低水平流行狀態。」

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛接受採訪時表示，從群體水平看，（疫情）大暴發後6個月內一般不會再次暴發，但也有例外，如新冠病毒發生大的變異。從個體看，不能完全排除二次感染的可能性。

趙衛提醒，考慮到目前疊加流感的形勢，建議公眾繼續保持密閉場所戴口罩、勤洗手和開窗通風、保持社交距離和咳嗽禮儀等衛生習慣。