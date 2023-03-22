馬英九將在中山陵公開講話　見證歷史意義連結兩岸

台灣前總統馬英九將於3月27日至4日7日率團訪問中國大陸，展開祭祖、交流之旅，期間預計發表什麼談話，以及會見哪些陸方官員，受到高度關注。

馬英九辦公室執行長蕭旭岑透露，馬英九除了將與武漢大學、湖南大學、復旦大學三校師生座談之外，已排定抵陸翌日（28日）上午拜謁南京中山陵，並在現場發表公開講話。



馬英九此次大陸祭祖行，行程安排多項中國近代史景點，包括南京中山陵、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館、重慶抗戰遺址博物館等。其中，馬英九預計3月28日上午拜謁中山陵時，在現場發表公開講話；3月31日在武漢大學、4月2日在湖南大學、4月6日在復旦大學，分別有三場與學校師生的座談。

蕭旭岑表示，並未安排如同連戰當年訪陸時在大學的大型公開演講，馬英九用意在於藉由座談的形式，促進兩岸青年多加交流。

對於訪陸行程規劃造訪多項中國近代史景點，蕭旭岑解釋，最重要希望台灣年輕人了解歷史不只是教科書所寫的內容，歷史意義是兩岸非常好的連結，讓青年重新認識歷史。

馬英九辦公室執行長蕭旭岑（圖）透露，馬英九3月28日上午在南京祭謁中山陵時，預計在現場有公開講話。（張鈞凱攝）

他特別舉將於3月28日下午造訪的「拉貝故居」為例，日軍南京大屠殺時，德國人拉貝（John Rabe）開放自家地方，為中國人提供了暫時棲身避難的場所，被譽為「東方舒特拉」（Oskar Schindler，內地和台灣譯作辛德勒），馬英九總統任內還接見過拉貝的孫子。如此感人的歷史事蹟，得以讓學生看到戰爭殘酷之下，還有人性的高貴。

此外，外界有聲音認為，馬英九此行被貼上「統一」的標籤。蕭旭岑個人表示，「統一」就寫在《中華民國憲法增修條文》的前言之中，「統一」不應該是禁忌話題，如果大陸主張和平統一，兩岸學生可以討論要如何統一、有何條件統一，甚至成為辯論的議題。他認為，最重要的還是跨出那一步，「一直在台灣抗中叫囂，永遠不會有解決問題的一天」。

蕭旭岑強調，當前中美關係緊張，蔡英文政府又與中國大陸交惡，馬英九帶領青年學子訪陸交流，有助於化解雙方民眾的敵意，對兩岸關係、區域情勢都有正面助益。他還說，台灣人多數希望和平，馬英九訪陸訊息曝光後，台媒民調有77%民眾贊成馬英九訪陸，代表台灣多數民意的態度，蔡英文政府應該要加以支持。

至於馬英九此行將會見到什麼層級的大陸官員，會否如外傳可能見到全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等人，蕭旭岑依舊回應「客隨主便」，無法事先預期會碰到誰。