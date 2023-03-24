陸委會：馬英九早想辦「馬習二會」　料訪陸將見「不期而遇的人」

台灣前總統馬英九將訪問中國大陸，陸委會主委邱太三周五（24日）對此表示，數年前就得知馬英九想要辦「馬習二會」，研判相信今次馬訪陸會見到「不期而遇的人」。他表示，會持續關注陸方如何出招。



邱太三透露，國民黨智庫的人透露馬英九早就想要辦「馬習二會」，只是剛好碰上疫情，加上其他因素，導致無法成行。而馬在疫情結束後出訪，此時的時間點安排、能見到何人，都非由馬所主導。

對於馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，陸方會有什麼樣層級的官員接待是「客隨主便」，邱太三認為，馬英九應該不會只跟國台辦主任宋濤見面，因對方層級太低，將使原本期待的效應變得非常低。他又指，馬去南京、武漢等地如都是見省委書記，是有點「層級不對等」，應要有國務院總理、副總理層級人士才行。他又研判相信馬將見到「不期而遇的人」。

至於出現「馬習二會」的可能，邱表示會持續關注中共總書記習近平的行程，惟截至現時還沒有相關情資，馬辦所謂的「客隨主便」，主方會怎麼出招還不知道。

此外，就「馬先生」的稱謂是否有降格疑慮的問題，邱認為，這要看誰的籌碼比較多，而看來是馬英九有求於大陸，因是他自己想去，有其期待與想達到的成就與地位。