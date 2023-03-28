國務院《2022年美國侵犯人權報告》　批美國是全球人權發展攪局者

國務院新聞辦公室3月28日發表《2022年美國侵犯人權報告》，《新華社》報道稱，該報告「揭露美國侵犯人權的真相。」



報告分為序言、公民權利保護制度嚴重失能、美式選舉民主日益空心化、種族歧視與不平等愈演愈烈、底層民眾基本生存危機加重、婦女兒童權利歷史性倒退、恣意侵犯他國人權踐踏正義，共七部分。

報告稱，2022年是美國人權狀況標誌性倒退的一年，自詡「人權衛士」的美國，金錢政治、種族歧視、槍枝氾濫、員警暴力、貧富分化等痼疾難除，報告批評美國人權立法司法大開歷史倒車，美國人民的基本權利和自由被進一步架空。

中美關係持續緊張，國務院新聞辦公室3月28日發表《2022年美國侵犯人權報告》。(路透)

報告指出，美國是一個由極端暴力定義的國家，民眾遭受暴力犯罪和暴力執法的雙重威脅，公民人身安全得不到保障。監獄人滿為患，成為現代奴役場所，強迫勞動和性剝削司空見慣。

報告顯示，美式民主失去民意基礎。美國的選舉費用一再飆升，「黑金」捐贈暗中操控選舉走向，政治極化和社會撕裂導致民主共識難以達成，人們對美式民主普遍感到絕望。

報告強調，美國種族主義愈演愈烈，少數族裔遭受廣泛歧視；人均預期壽命大幅下降，藥物濫用致死人數持續攀升；兒童生存環境令人擔憂。美國在兩極分化的經濟分配格局、種族衝突的社會格局以及資本利益集團操控的政治格局相互作用下，近年來進一步陷入制度失靈、治理缺位、族群撕裂、社會動盪的泥潭。

矽谷銀行破產成為2023年美國首個金融「黑天鵝」事件，美國以前所未見的速度加息乃一大原因。（Reuters）

報告提到，服務於寡頭利益的美國政客，不僅日漸喪失了回應普通民眾基本訴求、捍衛普通公民基本權利的主觀意願與客觀能力，無力解決自身人權問題的結構性頑疾，反而恣意以人權為武器攻擊他國，在國際社會製造對立、分裂和混亂，已成為全球人權發展的攪局者和阻礙者。

華春瑩連發10圖 稱「中國無意擊敗美國，更不會成為另一個美國」

中國外交部網站3月20日發布《2022年美國民主情況》報告，報告稱揭示美國國內民主亂象及其在全世界兜售和強加民主所製造的混亂與災難，讓世人進一步認清美國民主的真實面目。

報告說，2022年，美國持續陷入民主失真、政治失能、社會失和的惡性循環。金錢政治、身份政治、社會撕裂、貧富分化等問題愈加嚴重。美國民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面，並進一步折射出其背後的治理失靈和制度缺陷。