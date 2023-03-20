外交部發布《2022年美國民主情況》：強推民主標準製造全球亂局

據《新華社》報道，中國外交部網站20日發布《2022年美國民主情況》報告，通過大量列舉事實和媒體專家看法，系統梳理和呈現過去一年美國民主的真實表現，揭示美國國內民主亂象及其在全世界兜售和強加民主所製造的混亂與災難，讓世人進一步認清美國民主的真實面目。



除序言與結束語外，《2022年美國民主情況》報告中包括「美國民主沈痾難愈」、「美國強推民主製造全球亂局」兩大部分。

美國民主沈痾難愈 自身民主面臨種種問題

報告說，2022年，美國持續陷入民主失真、政治失能、社會失和的惡性循環。金錢政治、身份政治、社會撕裂、貧富分化等問題愈加嚴重。美國民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面，並進一步折射出其背後的治理失靈和製度缺陷。

報道強調，美國言論自由徒有其名，奉行以我為準的美國標準。黨派利益和金錢政治成為壓在言論自由頭上的「兩座大山」，只要是不利於美國政府和資本利益的言論，都會受到嚴格限制。尤其在2022年9月，「北溪」天然氣管道被炸事件中，歐美主流媒體避而不談，大肆掩蓋管道爆炸事件真相。

美國強推民主製造全球亂局

報告說，美國無視當前自身民主面臨的種種問題和製度危機，固執地認為美國民主仍然是全球樣板、民主燈塔。這種妄自尊大不僅讓美國民主弊病積重難返，也讓世界各國繼續深受其害。

報告稱，民主是全人類的共同價值，但世界上不存在適用於一切國家的政治制度模式。一個國家是不是民主，如何更好地實現民主，應由這個國家的人民來評判，而不應由少數自以為是的國家來指手畫腳。

報告說，美國弊病纏身依然好為人師沒有說服力，打著民主幌子損人利己、搞亂世界應受到一致反對，把世界各國簡單分為民主和威權兩類缺乏現代性和科學性。

當今世界需要的，不是以民主的名義製造分裂，推行事實上唯我獨尊的單邊主義，而是在《聯合國憲章》宗旨和原則基礎上加強團結合作，堅持真正的多邊主義；不是打著民主的幌子乾涉別國內政，而是弘揚真民主、摒棄偽民主，共同推進國際關係民主化；不是渲染對抗、無益於攜手應對全球性挑戰的「民主峰會」，而是多幹實事、著眼解決國際社會面臨突出問題的團結大會。

報告表示，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨一貫追求的價值。中國堅持和發展全過程人民民主，把人民當家作主具體和現實地體現到中國共產黨治國理政之中。中國願就民主問題同各國加強交流互鑑，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動國際關係民主化，為人類進步事業作出新的更大貢獻。