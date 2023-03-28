有片｜馬英九大陸行人氣高　赴南京總統府參觀大批民眾搶拍圍觀

台灣前總統馬英九今日（28日）下午赴南京總統府參觀。台媒《聯合報》報道，馬英九車隊於28日下午近2時許抵達南京總統府，現場維安人員在下午1時40分左右，就將民眾和旅客圍在道路兩旁，有遊客發出不滿的抱怨，但多數遊客都願意配合。有遊客表示，「反正，他難得來一趟，遠來是客，再多等一下就好！」



此外，馬英九今日（28日）下午於南京參觀中國近代史遺址博物館、拉貝故居外都擠滿了人潮，眾多民眾在外等待、揮手，馬英九離開時也和大家揮手致意。

馬英九大陸行人氣高，沿途都有民眾跟隨拍攝：

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據了解，南京總統府是明朝漢王府、清代兩江總督署、太平天國天王府遺址，1912年為中華民國臨時大總統府，國父孫中山在此宣誓就職中華民國臨時大總統。南京總統府後成為國民政府辦公地、1948年至1949年是中華民國總統府，馬英九訪問南京總統府別具歷史意義。

《聯合報》指出，為配合馬英九到訪，維安人員提早一步就將周邊圍堵得密不透風，並將民眾隔離在欄杆外。提著防彈手提箱的大陸安保人員，在南京總統府附近不停地來回穿梭巡視，關注四周動態。馬英九一行人進入後，維安人員迅速組成人牆，擋住出入口。

報道提到，雖然許多大陸民眾被擋在人牆外，但仍不時舉著手機拍照。有民眾表示「他長得比電視裡的好看！」，亦有民眾說「沒覺得眼皮割壞了啊！」、「真不容易啊，看不出都73了。不過這麼老了才能回來，也夠可憐了！」

民眾遠從山東、遼寧來見馬英九 無法入中山陵與警員爆發口角

馬英九今（28日）上午赴南京中山陵，下午除參訪南京總統府、還將參觀中國近代史博物館和拉貝故居，預計傍晚會見江蘇省委書記信長星，並由信長星宴請馬前總統一行。

《聯合早報》報道，今天早上200、300位民眾星到南京中山陵，希望能見到馬英九，但多數人都被擋在陵園門外。因不滿無法入園，有民眾在現場和警方發生口角，當場被兩名警員帶走。

馬英九今（28日）上午赴南京中山陵，發表公開講話，強調兩岸要「和平奮鬥，振興中華」:

《聯合早報》指出，記者8時抵達陵園入口時，已有近百位民眾在外等候，其中以年長者居多，還有人特地從遼寧、山東等地趕來。

有南京居民告訴記者，中山陵平時無需預約就能入內，但今天嚴格限制進出。他提前一周預約到早上8時30分入園，但昨晚臨時被取消預約。

因為不滿無法入園，有民眾在現場和警方發生口角，當場被兩名警員帶走。其餘人在門口繼續等待，有些人則聚集在一起，用手機觀看台媒直播。