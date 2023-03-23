馬英九登陸祭祖　誰淪為政治祭品？

用難能可貴形容台灣前總統馬英九即將的訪陸行程，一點都不為過。做為兩岸分治74年首位「中華民國卸任元首」身分訪陸，馬英九不意外遭民進黨「獲頒」中共同路人的稱號，但其吾往矣且有道的「祭祖」意志，儘管還未出行，卻已讓台灣內部各政黨既興奮又憂慮一把，機會與命運並存，深怕成為政治祭品。



無功於兩岸關係建設的民進黨政府，透過台總統府之口，僅能呼告馬英九「向對岸展現符合國家利益作為」，台行政院副院長鄭文燦則提醒必要「堅持對等尊嚴」、「展現台灣立場」，但以一句「台灣立場」定錨，基本說明了民進黨人早已預下負評，就等著馬英九在陸期間口吐「九二共識」即可再下同路標籤，續吃「抗中保台」的冷灶老本。

至於國民黨一造，對於馬英九再度領銜當前藍綠政黨無人能及之高度訪陸，基本態度自然樂見其成，但考量2024年初的總統大選因素，黨內亦不乏存有既期待又怕受傷害的心理，疑慮得分有限，失分有虞，輔以期間先後蔡英文出訪過境美國，兩相對照勢難避免，以致國民黨眾此際態度仍是觀望大於應和，唯有祝福無限。

馬英九辦公室執行長蕭旭岑（圖）透露，馬英九3月28日上午在南京祭謁中山陵時，預計在現場有公開講話。（張鈞凱攝）

事實上，馬英九有心訪問中國大陸，並非一起意外，卸任後的馬英九從來沒有隱藏有朝一日拜訪大陸的心意，馬英九今次的啟程，只能說是「遲來」。整體來說，隨著兩岸放鬆邊境管制，又中美台關係張力賁奔，馬英九親訪大陸本身極具有劃時代意義——不論他是否踏入北京，也不論是否再度成就「習馬二會」，馬英九單是以祭祖為名與學生交流的示範效果，不僅直接呼應北京自疫後及二十大以來不斷呼籲台灣各界，希望早日恢復兩岸交流正常化的寄語，也彰顯捨我其誰的能耐，給足了台灣包含意識形態自陷的民進黨，以及裹足不前的國民黨眾一記當頭棒喝：兩岸交流正常化，哪來那麼多瞻前顧後的小心思，唯有篤行力致罷了。

根據馬英九辦公室對外說法，為防止政治效應影響明年總統大選，因此決定此行不訪問北京，單純定調赴大陸祭祖為主。惟評價其祭祖意義，除了行程上具體赴湖南老家湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖外，馬英九純正「中國國民黨人」身份在陸期間，參訪包括中國近代史遺址博物館（昔「中華民國」南京總統府）、孫中山故居、南京大屠殺紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園、四行倉庫抗戰紀念館等，行程走遍長江沿岸東西，抽象意義上，祭的無一處不是昔日國民政府在大陸的祖，回歸歷史正朔之情難掩，此般大方擁抱大中國史觀之意，便足以令爾今的國民黨汗顏。

總的來說，馬英九這趟未演先轟動的登陸祭祖，對台灣內部各政黨與社會民心的示範效果毋庸置疑。

中共中央政治局常委王滬寧（右）在接任全國政協主席前夕，2月10日下午於北京人民大會堂接見國民黨副主席夏立言（左）。（國民黨提供）

對比於民進黨，馬英九怡然訪陸得突顯有二。對比蔡英文近期即將訪美，但無力經營兩岸關係，儘管獨派坊間與評論或繼續貼上民進黨親美、國民黨親中的標籤，但這樣的標籤「行之有年」，已是冷飯，反映在現實，只要馬英九有能與北京建立良性交流，流言蜚語般的親中、賣台說法都將不攻自破，終將為台灣社會眼見為憑。

其次，除了眼下對比外，馬英九此行也帶有再一次為兩岸關係「破冰」的歷史意義，相當程度能再一次喚醒台灣穩健的社會中間，去回憶並創造新的兩岸可以溝通、和平發展的概念。國民黨榮譽主席連戰2005年率破兩岸的冰，已是17年前，對此歷史一刻，新一代的台灣群體並不有此印象，存乎的只有太陽花學運簡單粗暴的激情佔領，以為北京的存在之於台灣，唯有反抗一途，缺少了兩岸衝突大可不必，兩岸事可以兩岸畢的交流想像。馬英九此行便具有此一創造性。

2005年連戰訪問大陸展開「和平之旅」，4月29日在北京大學發表題為「堅持和平，走向雙贏」的30分鐘演說。（Getty Images）

此外，對於當前曾見證連戰當年和平之旅的中生代與老一輩的台灣人，則可遙遠喚醒塵封已久的記憶，在兩岸關係惡化多年、日漸走向兵凶戰危之後，終於有人又能重新拾起和平之鑰，自當慶幸，而非僥倖。是以，兩岸和平交流本是好事，馬英九此行一旦重新開啟兩岸能交流便交流的正向循環，這必然有力台灣非綠、非獨陣營的底氣與意識凝聚，替台湾社會解鎖民進黨過去數年來刻意營造兩岸只能零和存亡的意識迷障。

只不過，凡是皆有利弊，馬英九成就思中國之幽情的力道越强，即相當程度挑戰了台灣朝野政黨這段時間來的無能與無為。對於兩岸關係和平發展並非無解的真實情況，民進黨自然不願此真相揭露在台灣公眾眼前，一則證實自己欺騙多時，二則映證自己的無能為之。對於懷抱期待的國民黨而言，馬英九歷史的這一步，同時檢驗的也是此刻黨名中的「中國」二字還具有多少份量。

相對民進黨立場早已站定，對外倚美抗中，對內「變體台獨」行動不斷，無能於兩岸關係不是原因，更像是自我實現的結果；國民黨對於多大程度重回馬英九懷抱一個大中國史觀下的兩岸關係建立，顯然眾說紛紜，馬英九此刻領銜「卸任元首」光環訪陸，又會否是最後一個「『中國』國民黨人」意義的祭祖，也是一道對國民黨等一干敢大聲反獨，卻無語一統之眾的詰問。是以，馬英九赴湖南祭自己的祖，也在精神層面祭過往中國國民黨在大陸歷史洪流中的祖，惟民進黨長年無能與國民黨的經年無為，是其自己奉上成為可能祭品的自作自受。