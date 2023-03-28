馬英九晤江蘇書記　提及曾與習近平會面　籲陸方多認識台灣人心理

台灣前總統馬英九率團訪問大陸，28日（周二）傍晚會見江蘇省委書記信長星時提及他在2015年於新加坡與中共總書記習近平會面的事，表示他與「習先生」在新加坡見面時，都特別強調兩岸心理契合，要拉近兩岸心理距離。馬英九又表示，希望陸方多認識台灣人的心理狀態。



台媒中央社報道指，信長星在會見馬英九時以「馬英九先生」作為稱呼，但也曾提到馬英九曾擔任國民黨前主席及「台灣地區前領導人」。

馬英九表示，「習先生跟我在新加坡見了面之後，特別強調希望兩岸可以心靈契合，這跟我過去強調，拉近心理距離，幾乎是一致的」。

馬英九指，希望兩岸交流要做好，要建立互信，才能避免戰爭的風險。用交流取代對抗，用協商取代衝突，希望大陸方面多認識台灣人的心理狀態，大家一起推動避戰跟謀合。

馬英九又提到，過去兩岸有共同政治基礎「九二共識」，擁有互信、擱置爭議，才實現三通直航。

信長星則表示，「馬英九先生不論是擔任國民黨前主席，還是台灣地區前領導人期間」，一直堅持九二共識與一個中國原則，反對台獨，積極推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，「我們對此深表讚賞」。