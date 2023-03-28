博鰲論壇開幕聚焦4議題「不確定世界中促進合作」　多國領袖赴會

博鰲亞洲論壇年會3月28日開幕，是疫後首次以實體方式舉行。這次論壇設有4個板塊議題，博鰲亞洲論壇秘書長李保東表示，希望通過年會討論，在不確定的世界中探尋確定性，促進世界各國加強團結合作。新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙首相桑切斯將參與這次年會。



年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，並有4個板塊議題，分別是「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」及「當下與未來」。

李保東28日在發布會表示，不確定性突出，是當今世界的顯著特點，這種不確定性來源於動盪與變革這兩種趨勢交織演進。從戰爭地區的動盪到國際市場的動盪，從社會變革到科技革命，世界變亂交織，發展與安全兩大赤字更加突顯。

他稱張揚真正的多邊主義，促進開放的地區主義，是博鰲論壇一貫的主張，希望通過年會的討論，在不確定的世界中探尋確定性，促進世界各國加強團結合作，更好地迎接挑戰，堅持開放包容，更好地促進發展。

李保東2023年3月28日在博鰲亞洲論壇2023年年會新聞發布會發言（博鰲亞洲論壇）

這次年會的看點還包括多國或機構領袖將赴會，包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦總理阿希及國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃。其中李顯龍、安華、桑切斯都會正式訪問中國。

根據新加坡總理公署26日發布的文告，李顯龍在海南將出席論壇年會開幕禮並發表講話，並出席中國國務院總理李強為參加博鰲亞洲論壇年會的外國領導人舉行的正式午宴。李顯龍之後會到北京，並與中國國家主席習近平會面，也將會見李強，李強將為李顯龍舉行歡迎儀式和午宴。