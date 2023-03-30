中央政治局審議《領導幹部報告個人有關事項規定》：對黨忠誠老實

據新華社報道，中共中央政治局3月30日（周四）召開會議，總書記習近平主持會議。會議決定從今年4月開始，在全黨自上而下分兩批開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。會議審議了《領導幹部報告個人有關事項規定》。



會議指出，根據黨的二十大部署，以縣處級以上領導幹部為重點，在全黨深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，用黨的創新理論統一思想、統一意志、統一行動，弘揚偉大建黨精神，牢記「三個務必」，推動全黨為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

會議審議了《領導幹部報告個人有關事項規定》。會議強調，領導幹部個人有關事項報告制度是請示報制度的重要組成部分，向組織如實報告個人有關事項是領導幹部必須遵守的政治紀律和組織紀律。領導幹部要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，對黨忠誠老實、光明磊落，說老實話、辦老實事、做老實人，如實報告個人有關事項，自覺接受組織監督。高級幹部要帶頭執行、模範遵守、以上率下。

會議要求，各級黨委（黨組）要認真履行全面從嚴治黨主體責任，以嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍抓好貫徹執行，嚴明報告紀律，加強抽查核實，堅決維護報告制度的嚴肅性和權威性，推動報告制度在全面從嚴治黨中發揮更大作用。