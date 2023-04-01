馬斯克74歲名模母親遊武漢　參觀宋慶齡故居　稱中國歷史令人著迷

Tesla創始人馬斯克（Elon Musk）的母親梅耶・馬斯克（Maye Musk），已在中國遊玩了逾10天，繼廣州、廈門、成都、蘇州後，她又去到武漢並發文感歎「中國悠久的歷史令人著迷」。



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周五（3月31日），梅耶在Instagram帳戶發布9張照片，分享自己在武漢遊覽觀光的經歷與心得。她表示，自己參觀了宋慶齡故居、江漢關博物館、步行街等景點，還與長江和長江大橋合影留念。她並感歎「中國悠久的歷史令人著迷」。

梅耶上周三（3月22日）在Twitter發布在廣州遊玩的照片，照片被大量內地社交媒體轉載。離開廣州後，梅耶還去了廈門、成都、蘇州。據說，梅耶此次來中國一方面是為了遊玩，另一方面則是為自己的新書做宣傳。

梅耶周日（3月26日）還在Twitter表示，「謝謝。我在中國玩得很開心，每個人都很友善。」

公開資料顯示，梅耶是模特兒、營養師兼作家。現年74歲的她從事模特兒工作長達50年，曾在多本雜誌封面亮相，包括《時代》周刊健康版、美國女性月刊《婦女節》（Women's Day）和國際版的《Vogue》。她有加拿大、南非及美國公民身份。