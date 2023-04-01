14歲被父送揼「邪骨」　母花18年幫女兒正名：她被強姦，不是賣淫

2005年，因父母離異，14歲的孫燕經母親邱真同意，趁暑假去探望親生父親孫錫美。沒想到在父親女友王豔娟的教唆下，孫燕先是在父親租屋處被人強暴，隨後，又被父親送往兩家洗浴中心當「小姐」，最終孫燕打電話求助母親邱真才順利獲救。



邱真心碎的除了女兒的遭遇外，還有法律判決書上稱孫燕是「賣淫幼女」。於是，此後的18年間，邱真不斷堅持申訴，更改法律判決書內容成了她的人生使命。期間邱真再婚丈夫去世，房子也賣掉了。但邱真認為，即使付出的代價是「傾家蕩產」、「家破人亡」，自己也不會放棄，「我女兒沒有賣淫，她是被強姦的。」



當時的新聞報道。（北京青年報）

法院認定加害者是「嫖宿幼女」

吉林省長春市寬城區人民法院判決書這樣寫道，「2005年8月的一天，在鐵北四路孫錫美租房處，經王豔娟（孫錫美女友）介紹，不滿十四周歲的（孫錫美女兒）孫燕與荊玉柱發生性關係，隨後，又被送往兩家洗浴中心當『小姐』。」

2006年，寬城區法院作出判決，認為孫錫美和王豔娟構成介紹、容留賣淫罪，判處有期徒刑三年；2007年3月29日，法院判定荊玉柱構成嫖宿幼女罪，判處有期徒刑五年。

這份判決讓邱真難以接受，「判決必須改，荊玉柱強姦了我姑娘，不是嫖宿」。直到現在，邱真想起穿著吊帶從洗浴中心被救出來的樣子，就剜心一樣地痛。

孫燕曾在筆錄中說，自己遭遇侵犯時曾試圖反抗。（北京青年報）

事發經過 女兒：得說是自願的，不然回不了家

《北京青年報》報道，邱真和前夫孫錫美1991年生下孫燕，1996年就離婚。邱真介紹，因前夫不管孩子，她就把孩子接過來，和後來再婚的丈夫一起撫養。孫燕則定期去看望父親。2005年孫燕小學畢業，暑假期間到親生父親孫錫美（邱真前夫）租房處住了幾天，沒想到卻成為一生夢魘。

孫燕回憶，事發當天家裡只有自己，突然一個男人（荊玉柱）進來，上來就扯她的衣服，孫燕用力推他，踹他，因為整個過程很痛還呼救過，但男人一直嚇唬她，「再叫就弄死你」，「我現在想起來都怕」，孫燕描述不出其他情節，也忘了男人是什麼時候走的，只記得最後一個畫面是自己蜷縮在角落裡發抖。

「當天，他們（孫錫美、王豔娟）回家後就威脅我說，如果把這事告訴媽媽，就弄死我們」，孫燕覺得暴躁的父親會說到做到，所以始終不敢告訴邱真。事發之後，孫燕又被王豔娟送到清水洞洗浴中心，「我不願意，但我出不去」。

2005年8月20號晚上，孫燕打電話給媽媽說「救救我」，話音還沒落就掛斷了。邱真馬上打回去問「這是哪」，一個陌生聲音回答說是清水洞洗浴中心，她又追問孫燕在那幹嘛，對方說在當「小姐」。邱真懵了，「這句話像晴天霹靂」。

邱真回憶救出孫燕時，她穿著吊帶背心，別人問什麼都一聲不吭，只是哭，邱真想帶她回家，孫燕卻非要回父親那，邱真只得依著她，但她第二天再去接孩子時，孫燕又不見了。

後來邱真又在另外一間洗浴中心找到孫燕，邱真下跪磕頭求領班放人，最後更是出言威脅「人要是不放，我就從這樓上跳下去」，這才把孩子領出來，從那以後，邱真告訴自己，再也不放開孫燕的手。

回家後，邱真把孫燕抱在懷裡哄，才得知，孫錫美的女友王豔娟介紹兩個男的「欺負」她，後來她又被送到洗浴中心，在很黑的、只有一張床的屋子裡，「做了跟荊玉柱那時候同樣的事情」，孫燕不敢跟邱真說的原因，是因為孫燕被孫錫美威脅，「要是把這事告訴你媽，我就殺了她」。

孫燕父親孫錫美當時的租屋處，現已被拆遷。（北京青年報）

加害者只被輕判五年 父親女友：找個有錢人把她養大

究竟是嫖娼還是強姦？孫燕自述，自己被其中一個加害者荊玉柱強姦，「兩個胳膊都被按著，不能動彈」，但在警方的筆錄裡，孫燕又自稱是「自願的。」對此，孫燕透露，當時的筆錄並非實情，「孫錫美、王豔娟，包括員警都告訴過我，得說『我是自願的』，不然就回不去家」。

《北京青年報》發現，加害者荊玉柱最終因嫖宿幼女罪，被判處有期徒刑五年。但起初，荊玉柱被刑事拘留時並非因嫖宿幼女，而是強姦，直到批准逮捕，罪名才變為嫖宿幼女。

孫燕父親孫錫美和他的女友王豔娟筆錄也是一變再變。王豔娟曾表示，自己跟孫錫美提出「給大燕找一個有錢的」，又在4月份的筆錄中稱是孫錫美提出，「想租樓房住，但沒錢，讓其給孫燕介紹一個有錢的朋友。」

孫錫美的筆錄中，則始終稱是王豔娟提出「找個有錢的男的，把大燕養起來，改善一下家庭生活」，孫錫美辯稱，自己剛開始沒同意，後來乾脆不管了。

孫燕在父親租屋處被強姦，又被送去洗浴中心當按摩妹。（資料圖片）

至於孫燕為何成了浴池按摩師？孫錫美在多份筆錄中都稱是王豔娟介紹過去的，王豔娟也曾在筆錄中承認了這一點，但在2006年4月的一份筆錄中，她卻說兩家洗浴都是孫燕自己去的。

漫長的申訴過程

18年過去，孫燕已經有了自己的家庭，孩子正上小學，丈夫打工賺錢，她負責在家裡照顧孩子，然而就如她自己所說，「我只是看著像個正常人」。那段經歷之後，孫燕再沒上過學，身高停留在一米四出頭，抗拒和人接觸，幾乎無法勝任任何工作，而且暴躁易怒。

孫燕始終沉重地過活。邱真也是，當年孫燕情緒激動，難以自控時，曾指著邱真的鼻子問：「要不是你們離婚，我能遇到這事？」令邱真十分自責。

這些年，邱真常年在外上訪、申訴，給女兒討公道，「我不求別的，怎麼也得把判決書改過來，不是嫖宿，我姑娘就是被強姦了」，邱真重複著。

維權需要經費，邱真為此賣掉了房子，如今住在社區幫忙找的公租房裡，每年房租加上物業費等得五千多元（人民幣，下同）。這些年來，邱真每月兩千多元的退休金都補貼給孫燕，平時幹鐘點工或者在飯店刷盤子刷碗的錢，勉強可以用來維持自己的生活，公租房的房租已經欠下三年了。

邱真18年來努力為女兒摘掉「賣淫幼女」的帽子。(北京青年報)

儘管如此，邱真還是想「走到底」。2023年2月28日，邱真與北京澤博律師事務所簽了委託合同，在案件被多級法院、檢察院駁回後，決定向最高人民檢察院申訴。

《北京青年報》報道，跟律師見面的那天，邱真一邊翻材料，一邊問，「都需要啥？事發那年我女兒做筆錄時穿的衣服我還留著呢，要嗎？還有照片，這是我女兒的小學畢業照，正是那個暑假出的事，我接到求救電話那天是2005年8月20號」，18年前的事情，像是一部沉重影片在邱真心中不斷播放。

嫖宿幼女罪單獨成罪反成性犯罪擋箭牌?

據了解，「嫖宿幼女罪」單獨成罪是在1997年，刑法修訂後，該罪名從「強姦罪」中脫離出來，所對應的犯罪對象是不滿十四周歲的幼女，且為賣淫幼女，如果行為人以欺騙手段對非賣淫幼女實施姦淫行為的，則構成強姦罪。

因嫖宿幼女罪比強姦罪輕，反而成為性犯罪者擋箭牌。（VCG圖片）

公開資料顯示，嫖宿幼女罪的增設是因1990年代，嚴打賣淫嫖娼，司法機關發現有幼女涉及其中，有的賣淫組織者還故意隱瞞幼女年齡，不少嫖客借此聲稱不知道對方是幼女，試圖逃避強姦罪的處罰，這才增加嫖宿幼女罪。

這改變原本是為更嚴厲打擊這種犯罪行為，然而卻被一些性犯罪者當作減刑的依據。因為按照刑法規定，姦淫幼女作為強姦罪的法定從重情節，可按照強姦罪定罪量刑，最高刑可至死刑；而嫖宿幼女罪的法定刑為5年至15年的有期徒刑。「咬定對方是賣淫女，罪名就能由強姦轉變為嫖宿」，這種做法成為一些性犯罪者的擋箭牌。

直到2015年10月30日，最高人民法院、最高人民檢察院聯合發佈《關於執行〈中華人民共和國刑法〉確定罪名的補充規定（六）》，對適用刑法的部分罪名進行了補充或修改，其中刪除了嫖宿幼女罪，而姦淫不滿十四周歲的幼女的性犯罪者，則依據刑法第236條判定，「以強姦論，從重處罰」。