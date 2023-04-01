馬英九祭祖數度落淚　向祖先報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

馬英九和馬家四姊妹於4月1日上午10時許抵達馬英九父親馬鶴凌位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村的老家。馬英九在祭拜時數度落淚，他特別用鄉音宣讀祭文，並提到，自己在民國97年和101年，兩次當選中華民國總統，「8年來依照家訓，勤政愛民，積極推動兩岸和平發展，成為兩岸隔海分治70年來，最和平繁榮的階段。」



台媒指出，馬英前往父親馬鶴凌及祖輩居住的雙陽村祭祖，成為1949年後首位以「卸任元首」身份進入大陸掃墓祭祖之人。不過，官媒給馬英九的稱謂多以「中國國民黨前主席」或未有稱謂。



台媒《ETtoday新聞雲》指出，當馬英九走到祖父墳前，將墨鏡摘下凝望，並將手靠在墳頭上端詳，神情由剛下車時的輕鬆狀轉變為凝重。

馬英九和馬家四姊妹先是在祖父馬立安的墓前，雙手舉香，朝祖父墳頭行三拜之禮。馬英九特別用著鄉音宣讀祭文，祭文內使用的仍是「民國」，文中提到祖父進入中央政治學校，投筆從戎抗日的史蹟，後來提及自己兩次當選中華民國總統，「執政8年間成為兩岸隔海分治以來，最和平繁榮的階段」。

馬英九祭祖時用鄉音朗讀祭文：

馬英九宣讀祭文時數度哽咽，最後他提到，自己是第一次來大陸，「希望您在天之靈，保佑馬家子孫，永遠實踐家訓，為人類貢獻心力。」馬英九在祭拜完後接受媒體訪問時也數度激動哽咽拭淚。

據了解，在馬英九回鄉祭祖前，當地村民特別翻修路面，還特將馬英九祖父馬立安的墓碑打掃整理，一旁架設兩塊木板高台便於祭祖。當地村民透露，每逢清明節或重要節日，都是村裡親友幫忙打理墓地。村民更準備一連串的鞭炮來歡迎馬英九。

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馬英九未曾見過祖父 但遵循祖父遺訓

馬英九會後接受媒體聯訪指出，自己的祖父在民國16年就過世了，當時父親才7歲，自己當然不可能見過他，但是心心念念只是希望來祭祖。他提到，「中國人慎終追遠、民德歸厚矣，這是我們中國人道德教育非常重要的一部分，今天來看到我祖父的墳，內心非常感動。」

馬英九祭祖後接受媒體採訪：

他也表示，自己一家子從我父親到叔叔已經過世了、姑姑，到現在已經有38個子孫，大家都能自立自強，一直遵照他給我們大家的遺訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空。」

馬英九，這句遺訓是他一輩子的理念，「我在台灣出版博士論文的時候，也特別在扉頁上把這句話寫上去，我父親原來不知道，看了以後非常感動，他說這是祖澤與孝思，我們祖父的祖澤，他兒子的孝思，他覺得他家庭教育沒有失敗。」

馬英九會後接受媒體採訪時表示，這次祭祖讓他多年來的願望能夠實現，「讓祖先聽到我親口告訴他，我們這幾十年來的發展，我們都照著他的遺訓在做人做事，相信他在天之靈能夠得到安慰。」