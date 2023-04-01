馬英九會湖南省委書記　獲讚是「不折不扣的網紅」兼懂長沙話

台灣前總統馬英九繼續訪問大陸行程，今日（1日）回到父親馬鶴凌在湖南的母校嶽雲中學，並到南嶽忠烈祠悼念抗日英靈後，於晚間和湖南省委書記沈曉明會面。二人會面時表示，兩岸年輕人若能彼此交流，多一分接觸、兩岸就多一分情誼，衝突發生機率就越低。值得一提的是，沈曉明直言，馬英九此行備受關注，簡直就是「不折不扣的網紅」。



馬英九和馬家四姊妹上午10時許抵達馬鶴凌位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村的老家。馬英九在祭拜時數度落淚，他特別用鄉音宣讀祭文，並提到，自己在民國97年和101年，兩次當選中華民國總統，「8年來依照家訓，勤政愛民，積極推動兩岸和平發展，成為兩岸隔海分治70年來，最和平繁榮的階段。」

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下午，一行人到嶽雲中學參訪。馬英九對學校堅持智育、體育並進的發展理念表示讚許。隨後，他又轉往南嶽忠烈祠祭拜抗日英靈，並送上花籃，寫著「抗戰英烈浩氣長存」，落款為中國國民黨前主席馬英九。

至晚間6時半，馬英九在長沙九所賓館與沈曉明會面。馬英九表示，12年前，沈曉明曾去過台灣，對今日在長沙再次見面感到特別有熟悉感。馬英九之後提到，兩岸年輕人若能多交流，兩岸就會多一分情誼，交誼越深厚，衝突發生的機率就越低。然而無奈的是，因為政治紛擾與疫情因素，兩岸學生交流中斷已有數年，兩岸人民敵意卻有上升，讓他甚感憂心，也讓他更加體認，民間交流與學生交流是刻不容緩的工作，而這次帶著青年學生與大陸學生進行交流，就是著眼這一點。

馬英九進一步表示，即便海峽兩岸隔海分治超過70年，有著不同的生活方式與價值觀念，但卻分享及傳承了共同的血緣、語文、歷史與文化。維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法，而在他宣布訪問大陸後，台灣公布一項民意調查顯示，有77%的台灣民眾肯定與支持兩岸交流，讓他們感到非常振奮。

另一方面，沈曉明則表示，馬英九此行獲得廣泛關注，「應該是我們這裡不折不扣的網紅，我不知道台灣有沒有『網紅』這個詞」。他又指，馬英九返回湖南湘潭祭祖，受到兩岸同胞共同的支持，充分說明了中華傳統文化、兩岸同胞共同的精神家園是共同的價值追求。

沈特別提到這兩天長沙的天氣不同於平常，「所謂清明時節雨紛紛，這個季節通常是陰雨天，可是今天是陽光普照，可見您的祭祖之行不但是兩岸同胞支持，老天也支持」。沈還笑稱從媒體上得知馬英九能夠說流利的長沙話，給他和省長兩人很大壓力，因他們都不會長沙話，「湖湘文化我想我能學會，長沙話就不一定學得會了，有機會再和馬英九先生好好學習」。