B站Up主掀停更潮　收益降低AI打擊原創成主因？　多名創作者否認

素有「中國YouTube」之稱的bilibili（簡稱：B站）是最受內地年輕人歡迎的內容社區之一 。

但近日，有不少用戶發現，自己關注許久的多位Up主（影片作者）發布了停止更新的影片，表示短期內不會再上傳新的內容。

據《21世紀財經》報道，此次的「停更潮」，主要原因是平台收益減少、收支難以平衡，降低創作者分享意願。但報道所提及的部分Up主紛紛在微博回應，停更僅為個人原因。



報道稱，B站一位有近四百萬粉絲點閱的Up主表示他的賬號暫時停更，還不確定何時回歸。他表示，目前團隊屬於虧損狀態，無法養活一個團隊；另外，目前AI創作的能力亦是打擊原創視頻的一個原因。

雖然B站時常有Up停更，但多位百萬粉絲Up密集宣布暫停更新並不多見。據不完全統計，此次停更的包括知名懸疑推理博主、2019年B站百大Up主「我是怪異君」，知名遊戲區博主「靠臉吃飯的徐大王」，以及剛獲得2022年B站百大Up主「-LKs」等。

報道指出，一位在B站擁有數萬粉絲的Up主介紹，「B站的獎勵機制今年進行了很大調整。」一條各項數據和去年差別不大的影片內容，B站給到創作者的收益可能只有去年的一半，甚至三分之一。

此收益主要指「bilibili創作激勵計劃」，是B站2018年1月推出的影片製作鼓勵活動。計劃根據影片播放量、點讚、投幣、收藏等數據對影片流量價值進行評估，並按規則給予創作者現金獎勵。

B站於2018年發起創作者獎勵計劃。（bilibili）

隨著近年來B站的持續虧損，獎勵金額也在持續下降，但據3月30日，B站發布的截至2022年12月31日的年度業績數據來看，2022年僅Up主分紅便高達91億（人民幣，下同），比2021年增加17.9%。而去年歸屬於公司股東的淨虧損高達75億。

B站Up主否認發起「停更潮」

雖然有Up停更，但良好的收入分成仍有助吸引更多優質創作者。以及部分高人氣Up也表示，並沒有所謂的「風潮」；「靠臉吃飯的徐大王」也回應道，停更是個人原因，與B站並無關係，「各行各業人來人往，沒必要大驚小怪。」Up主「-LKs」稱，經濟收益並不比去年少，停更和經濟情況無關。