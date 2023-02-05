台網紅谷阿莫參選時代力量委員　微博B站逾千萬粉絲帳號遭封禁

台灣中央社報道，日前時代力量預告舉行第4屆決策委員選舉，本名仲惟鼎的台灣網紅「谷阿莫」亦在參選名單之列。仲惟鼎表示，不排除參選黨主席。其後陸媒曝光谷阿莫在大陸的微博和B站帳號均已被封禁。



報道指，時代力量2月4日舉行第四屆決策委員選舉，共28人登記參選，將選出15名決策委員，選舉將於2月9日至11日投票，2月12日公布結果。

仲惟鼎不僅在選舉公報寫下2000多字參選政見，還表示參選決策委員的目的是要找出造成時代力量衰敗原因，並以個人新媒體力量，認真監督提醒上位者。

陸媒觀察者網報道的標題稱，網紅「谷阿莫」被曝參選「台獨」政黨時代力量決策委員。《中國青年報》旗下的《青蜂俠》報道指，「谷阿莫」的微博和B站帳號目前均已被封禁，微博帳號信息顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，B站帳號狀態為「該帳號封禁中」。

據悉，「谷阿莫」曾以「×分鐘帶你看完某某電影」為題的系列短影片在大陸互聯網爆紅，讓觀眾通過高度概括的簡介式解說，在幾分鐘內迅速看完一部電影。

「谷阿莫」在B站平台擁有237.7萬粉絲，微博平台擁有1178.4萬粉絲。他在Youtube頻道的粉絲量也高達202萬，此前曾因侵權糾紛遭到5家片商起訴。