B站UP主欲從杭州划船到北京　花6小時行進5公里後被警方攔截勸返

京杭大運河去年重新全線通水，兩名零划船經驗的B站UP主（影片創作者）忽發奇想，計劃用個半月沿京杭大運河從杭州划船到北京。

惟出發6小時、行進5公里後，尚未離開杭州的他們即被當地的交通運輸行政執法隊攔截。



UP主@沙雕隊長大明自述是山東濟寧人，濟寧是「運河之都」，自己在運河邊長大，去年見運河全程開通，於是計劃沿運河划船走一趟，「本來想從北京划到杭州，但北京的冰還沒化，就想從杭州划到北京，計劃用一個半月劃完全程1800公里」。

2月10日，他和朋友帶着充氣船從杭州顧家橋附近落水，往西湖文化廣場附近前進。因兩人沒有經驗，速度很慢，「我們一共划了6個小時，大概是划了5公里，然後就被京杭大運河裏的執法部門給抓了」。

當日中午，杭州市交通運輸行政執法隊內河港航執法大隊一中隊中隊長翟紹兵，從閉路電視中看到有充氣船下水，執法隊立即趕往攔截，責令兩人停止划船並將他們帶回執法隊，「運河主航道有貨船、水上巴士通行，未經審批不允許下水划船，容易發生危險」。

內河港航執法大隊相關負責人表示，據《浙江省水上交通安全管理條例》，用於漂流、遊樂等水上活動的竹筏、橡皮艇、摩托艇、水上自行車、腳踏船、水上氣球等不得超越劃定的水域範圍活動，對違法行為人可處500元（人民幣，下同）以上，3000元以下罰款。

翟紹兵指，由於兩人是初犯，認錯態度良好，接受安全教育後已寫保證書承諾不再在運河上私自划船，因此沒有罰款。

他表示，運河上有貨船、水上巴士通航，充氣船被大船撞到、螺旋槳割到或被風浪掀翻的情況都可能發生，相當危險。另外，京杭大運河雖已全線通水，但還未全線通航，從杭州划船到北京也不可能實現。