2022中國十大新聞創新案出爐　B站、公眾號等新媒體榜上有名

10月15日中國應用新聞傳播論壇在同濟大學舉行。內地十家傳媒機構獲評「2022中國應用新聞傳播十大創新案例」，除央視、江蘇衛視等主流媒體外，嗶哩嗶哩（B站）彈幕網站亦赫然在列。



十大創新案例由中國新聞史學會應用新聞傳播學專業委員會組織專家提名、遴選和評審產生，是本年度第六次發佈。「浙江宣傳」公眾號、中央廣播電視總台央視頻冬奧會報道、中央廣播電視總台「中國之聲」、深圳廣播電影電視集團、江蘇省廣播電視總台「荔直播」、銀川市新聞傳媒中心、「深圳衛健委」公眾號、嗶哩嗶哩、八點健聞和「正面連接」公眾號等十家機構入選。

內地十家機構獲評「2022中國應用新聞傳播十大創新案例」（廣電視界）

會議評價十大案例全方位展現中國媒體在主題報道、融合轉型和技術應用等方面的探索成果。同時涵蓋政務媒體、商業媒體，為新聞傳播研究和實踐提供了新思路、新方法、新案例，具有很強的創新性、代表性和示範性。

值得關注的是，嗶哩嗶哩作為代表中國年輕世代的文化社區和視頻網站首次入選。委員會推薦語中提到，B站在重大節日推出的主流原創影片，屢次獲得現象級傳播效果，在青年網民群體中產生積極的社會反響。如2020年五四青年節時推出的《後浪》刷爆全網，讚美並寄語青年一代，「為年輕一代乾杯」激發共鳴，引起熱議。

B站2020年五四青年節短片《後浪》海報。（B站）

深圳廣播電影電視集團和「深圳衛健委」公眾號，作為深圳本土傳媒齊齊上榜。其中，衛生領域的「深圳衛健委」公眾號因文風活潑、內容通俗易懂，被評「體現城市溫度」。推薦語讚「以人為本」、「每年都有爆款」，內容常被網民刷圈收藏。

近兩年「深圳衛健委」關注女性話題，製作引爆全網的「你很優秀，可惜你是個女的」；以及今年三八婦女節時發佈的女性主題宣傳片，喊出「希望女性生存現狀能被正視」口號，得到女性網民支持。