大熊貓丫丫何時回國？　動物園：已安排直航機　待美政府批核申請

2月初，旅美大熊貓樂樂的突然離世，令同在美國孟菲斯動物園生活的大熊貓丫丫備受關注。

有網民發現，丫丫的身體、精神狀況同樣欠佳，懷疑園方未有照顧好牠，連日來都有人呼籲丫丫能早日回國。

3月5日，園方透露已安排丫丫的直飛航班，但仍在等待美國政府的批准，暫未知丫丫回國的確實日期。



美國孟菲斯動物園COO表示，園方已向美國政府提交了丫丫的回國申請，並與政治家聯繫，試圖加快審批進程。同時，園方已與聯邦快遞公司（FedEx）聯繫安排了直航航班，目前正在等待美國政府的批准，暫未清楚丫丫回國的確切日期。

+ 1

據此前報道，北京動物園工作人員表示，已開展丫丫回國的全面準備工作，目前暫定是4月7日合約到期時回國。

對於丫丫回國後，遊客是否有機會見到牠，北京動物園遊客服務中心工作人員稱目前尚不確定，「丫丫回國事宜正在商討中，牠的歲數也大了。具體情況需要專業部門從飼養員、動物、園方的角度綜合考量，才能決定是否展出」。

推薦閱讀：大熊貓丫丫影片登紐約時代廣場大屏 黃曉明等內地藝人發文聲援

+ 2

2000年8月，丫丫出生於北京動物園。2003年4月，作為中美共同保護和研究大熊貓計劃的一部分，來自上海動物園的雄性大熊貓「樂樂」，和來自北京動物園的雌性大熊貓「丫丫」乘坐飛機抵達美國，並在美國孟菲斯動物園生活。

2013年，為期10年的租借期結束後，孟菲斯動物園與中國動物園協會再次簽訂協議，將兩隻大熊貓的租借期延長10年。2022年12月，園方宣布丫丫和樂樂將會歸還中國，結束20年的租借期。

2022年年初，有網友指出，丫丫和樂樂的生存情況不容樂觀。有動物保護組織曾發布影片，顯示丫丫和樂樂精神情況不佳，牠們身體瘦骨嶙峋，毛髮髒污，丫丫更因營養不良患有皮膚病。

今年2月1日，樂樂突然離世，經驗屍後初步判定死因是心臟病變。不少網民牽掛丫丫的健康狀況，並呼籲中方盡早接丫丫回國，讓牠安享晚年。