內媒：上藥康希諾明日起暫停生產新冠疫苗　為期半年

內媒《每日經濟新聞》3日（周一）報道，近日網上流傳一份通知稱，內地疫苗企業康希諾旗下的上海上藥康希諾生物製藥有限公司（簡稱上藥康希諾）新冠疫苗生產基地「因外部市場環境變化，決定從4月4日開始暫停產線生產，期限約180天」。報道指有上藥康希諾的內部員工確認了上述通知的真實性。



《每日經濟新聞》3日報道指，有內部員工稱：「今天開了個會議，說要停產6個月，然後按上海標準對員工發放工資，至於後續勞動合同到期賠償方案，公司領導還在商討之中。明天（4月4日）應該就沒有多少人來上班了。」

上述員工還表示，目前上藥康希諾已基本處於停產狀態，只是維持基本運營。另外，他還透露，實際上「停產」的苗頭從去年底、今年初左右就已經浮現，「去年底、最晚到今年初，就沒有正兒八經的活幹了，就一直這樣耗著，最多也就做點（藥物）中試啥的」。

此外，還有一名員工透露，他所在的部門原本應該有80名左右的員工，目前上班人數僅剩餘10人左右。

內媒《新京報》以個人投資者身份致電康希諾，查詢停產事宜。一位工作人員表示，這一措施是上藥康希諾基於目前新冠疫苗需求和市場環境，所進行的一些優化運營決策。

根據資料，上藥康希諾被用於生產康希諾生物的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎。