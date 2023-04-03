張繼科｜中央政法委：要查清三件事　官媒批網民「求視頻」言論

前乒乓球世界冠軍張繼科涉嫌賣前女友景甜私密影片抵巨額債務一事，轟動內地社會。中央政法委在其微信公眾號發文稱，有關部門要切實肩負起職責，查清有沒有人違法犯罪、有沒有人造謠誹謗、有沒有人渾水摸魚。



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微信公眾號「中央政法委長安劍」發文稱，「巨額賭債」、「女星私密視頻」、「敲詐勒索」……當這些關鍵詞集合到一起時，一場流量的狂歡已然開始。「搬來小板凳吃瓜」是網友的普遍心態，網友可以有，但有關部門不行，切實肩負起職責，才能掃清網上的一地雞毛。

文章稱，要查清有沒有人違法犯罪。這些熱詞個個涉嫌違法乃至犯罪，查清違法犯罪行為到底是否存在，是維護社會公平正義的應有之義。有關部門對已經查清的盡快公布，沒有查清的盡快行動起來。沒有人會因為「特殊身份」而被網開一面，該嚴懲的嚴懲，該澄清的澄清。

文章稱，要查清有沒有人造謠誹謗。在「公說公有理，婆說婆有理」爭吵不休的時候，就應當有權威部門站出來，用證據確鑿的事實定分止爭，如有謠言，定要讓造謠者付出代價。

文章最後稱，要查清有沒有人渾水摸魚。每有「熱點」，必有人興風作浪推波助瀾，有的人趁機編造虛假信息收割流量。必須嚴查嚴管。

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官媒批網民評論造成受害者「二次傷害」

官媒人民日報社旗下的「人民文娛」也發文稱，事件中的某些風向和評論讓人憤怒。文章稱，傳播、洩露他人私隱就已是侵權行為，我們堅決抵制和譴責。其次，部分網友在評論區叫囂著「求視頻」、「求資源」，甚至還有人回覆「看過，加微信」，藉此騙錢牟利。同時，還有人提出類似「受害者有罪」、「完美受害者」等論調，不懷好意地將無辜者推向風口浪尖，不僅徹底帶偏了輿論，也給他人造成了二次傷害。

文章稱，希望那些不懷好意的評論適可而止，把注意力放在真正違法違規的事情上，而不是在其中起哄、揣測、聚焦私隱。

文章又稱，在這件事情上，女性不該成為話題焦點，更不該成為被評論、被審判的對象，她們沒有做錯任何事！