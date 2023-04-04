粵港澳首條磁浮旅遊專線預計年底開通　旅遊業界料對港人有吸引力

粵港澳地區首條磁浮旅遊專線近日進入聯調聯試階段，一期工程長約8公里，預計今年年底開通運營。



2022年11月8日，清遠磁浮旅遊專線長隆特大橋跨京廣鐵路連續梁轉體成功。（新華社）

據《大公報》報道，「廣東清遠磁浮旅遊專線」是粵港澳地區乃至全國首條中低速磁浮旅遊專線。線路全長38公里，分兩期建設，一期工程全長約8.1公里，預計今年年底正式開通，屆時將實現廣清城際銀盞站與長隆主題公園的快速通達。

線路的開通運營將打造「磁浮+旅遊」新模式，加快清遠「入珠融灣」步伐、推動廣清一體化，助力清遠加速融入「軌道上的大灣區」。整個項目建成後預計初期日均客運量將達1.31萬人次，遠期日均客運量將達9.14萬人次。

本港旅遊業界人士表示，若清遠磁浮旅遊專線開通，相信對港人更有吸引力，有助帶動清遠成為旅遊熱點。他亦稱，未來考慮定制由香港出發到長隆主題公園，再乘搭磁浮旅遊專線到清遠的旅遊路線。

清遠市南連廣州市和佛山市，是廣州都市圈城市。（視覺中國）

據了解，磁浮列車是一種通過電磁力實現列車與軌道之間的無接觸的懸浮和導向，再利用直線電機產生牽引力運行的新興交通工具。

公開資料顯示，清遠市是廣東省的地級市，位於廣東省中北部、北江中下游，南連廣州市和佛山市，北接湖南省和廣西壯族自治區，東及東北部和韶關市交界，西及西南部與肇慶市為鄰。清遠市是廣州都市圈城市，2022年，清遠市實現地區生產總值2032.02億元人民幣，按年增長1%。